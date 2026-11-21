有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）20日一度飆上40，終場以37.66作收，單日升幅達32%。美股示意圖。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： VIX飆破40引發市場恐慌，AI股遭重挫之際，文章指出賣壓或接近尾聲，且歷史經驗顯示此訊號往往對美股後市偏多。

有「美股 恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）20日一度飆上40，終場以37.66作收，單日升幅達32%。這意味兩件事：人工智慧 （AI）相關數據再怎麼亮眼，此刻也難取信於投資人。以及，這波賣壓可能接近尾聲。

MarketWatch報導，隨著VIX衝上40，投資人此刻的焦慮程度，與去年「解放日」關稅、新冠肺炎疫情來襲、2021年美國公債信評遭降級、2010年歐債危機掀起市場動盪時一樣高。但有一點稍可提供慰藉：投資人此刻雖忐忑不安，但不像2008/2009全球金融海嘯期間那麼驚恐。

人工智慧（AI）概念股是重災區。不論賣壓起因是輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳因外遇醜聞突然下台、放空機構發布超微（AMD）相關報告，或Anthropic股票交易首日漲到每股115美元後就走下坡，或以上皆是，這些不是重點。重點是：投資人如今不再相信AI敘事。新敘事變成：平倉（unwinding）。

投資人在擔心什麼？為何AI股成賣壓重災區？

理由是，倘若AI晶片禁止賣到中國，這個銷售管道一封閉，西方世界就會多出額外的晶片供應和庫存量。而額外的庫存和供應量，意味著價格勢必下跌。再者，企業在景氣上升周期往往下太多訂單，待景氣下滑不是砍訂單就是乾脆取消。訂單被取消和積壓的訂單蒸發，是達康泡沫爆裂後常見的現象。

也就是說，超大規模雲端業者（hyperscaler）預估2027年資本支出達1兆美元，輝達價值2.5兆美元的積壓訂單，乃至於Anthropic估計明年140%的營收成長，對投資人而言都不再可信。

美股這波下殺究竟是回檔修正，還是平倉潮正一波波湧出，有待時間揭曉答案。就眼前而論，Anthropic的成長、Google母公司Alphabet雲端服務價值0.5兆美元的待履行訂單，乃至輝達的財測，都顯示AI應用需求依然強勁，至少目前為止是如此。

至於恐慌指數VIX躍上40大關，對投資人而言向來是一種「買進」訊號，預示史坦普500指數在接下來的六個月期間，大約有20%的漲幅可期（通常蠻準的）。

以新冠疫情期間為例，VIX在2020年2月衝上40後，美股持續下跌，但到8月底時已翻揚19%。

又如2025年「解放日」關稅動盪期間，VIX在4月初升破40，六個月後史坦普500指數大漲33%。

結論是：VIX升上40，不表示賣壓就會戛然而止，但可能是個好兆頭。只是在此刻股市殺聲震天的氛圍下，投資人不覺得如此。