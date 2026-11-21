史坦普500跌3.7%，與道瓊雙雙跌入修正區。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 晶片股與AI概念股遭拋售引發美股重挫，輝達傳遭SEC調查、Anthropic也承壓，市場同時關注通膨與Fed升息路徑。

美國股市周五尾盤賣壓加劇，晶片股成重災區，以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 晶片股血流成河 費半暴跌近11%

費城半導體指數周五暴跌10.7%，輝達 （Nvidia）重摔14%、台積電ADR跌9.5%。史坦普500跌3.7%，與道瓊 雙雙跌入修正區；那斯達克跌5.3%，全周跌約一成，寫下2020年3月以來最慘單周表現。

輝達遭SEC調查會計處理的消息，加上市場擔心AI支出成長放慢，持續打擊信心。資金轉向公債避險，VIX波動率指數一度升至40。

下周通膨、消費者信心及GDP修正數據，將牽動升息預期；「黑色星期五」買氣和科技業財報，也將檢驗經濟與企業需求。分析師提醒，即使出現強勁反彈，也未必代表跌勢結束。

2. 輝達風暴燒向帳目 傳SEC查會計處理方式 股價崩跌14%

路透引述知情人士報導，美國證券交易委員會（SEC）正調查輝達的會計處理是否有問題，使黃仁勳去職後的法律與監管壓力進一步升高。輝達周五重挫14%，收125.84美元，創2025年1月以來最大單日跌幅，今年來跌約三分之一。

目前尚不清楚調查何時展開及具體內容，調查也不代表已發現違法。SEC婉拒置評，輝達未立即回應。

輝達去年改按客戶總部所在地揭露營收，不再依帳單地址分類，使新加坡不再單獨列示。金融時報報導，當時列在新加坡名下的營收已接近全球一半；但尚無法確認這項調整是否屬於SEC調查範圍。

3. 史上最大IPO蜜月僅一天 Anthropic重挫8.5%、一度逼近發行價

Claude開發商Anthropic掛牌第二天股價重挫8.5%，收88.91美元，盤中一度逼近83美元發行價，市值約1.6兆美元，考驗投資人對AI的信心。

承銷銀行同時行使超額配售權，使IPO與同步私募合計籌資額增至1,195億美元，超越SpaceX的862億美元紀錄。

Forte Securities分析師說，不少未獲配股的投資人選擇觀望，Anthropic與整體AI科技股都面臨買盤退縮。

Anthropic截至10月底的年化營收達810億美元，較9月底增加100億美元，主要受企業客戶需求帶動。

4. AI股災重演網路泡沫前兆？TS Lombard示警：反彈之後仍可能崩盤

AI股賣壓擴散至大盤，研究機構TS Lombard警告，這波走勢與2000年網路泡沫破裂前有不少相似之處，令人不安。當年那斯達克先大跌，再反彈35%，投資人轉買有獲利的大型科技股。但隨著體質較弱的科技業者籌資愈來愈難、信用利差擴大、獲利預估下修，連供貨給這些業者的獲利企業也受到拖累。

策略師柏金斯提醒，供應吃緊未必值得看多，接下來反而可能供過於求。如今，若連同Meta、Alphabet等業者計算，科技股占史坦普500指數的權重已超過46%，對大盤的影響更大。

不過，目前科技龍頭獲利強勁，股價也不像當年那般昂貴，超大規模資料中心業者尚未調降資本支出計畫。柏金斯仍提醒，當年市場也是先修正、再反彈，最後才崩盤。

5. 美股盼Fed放手 但升息預期降溫卻未必是利多

通膨遲遲未降至聯準會（Fed）的2%目標，理事沃勒本周說，12月可能需要升息2碼。升息不僅壓抑AI股評價，也會推高資料中心擴建及晶片採購的借款成本。周五避險買盤雖使美國10年期公債殖利率降至5%以下，企業籌資壓力仍未解除。

但隨美股急跌，交易員已不再完全押注12月升息1碼。下周通膨數據若低於預期，可能減輕市場對擴大升息的疑慮。但經濟學家杜塔提醒，升息預期降溫，可能意味股市得先跌得更深；Fed若因此暫緩升息，也可能再度助長通膨。