史坦普500指數相對強弱指標（RSI）周五降至30以下，顯示已進入超賣區，可能出現反彈。但反彈幅度大，不代表跌勢已結束。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美股因晶片股與AI概念股重挫而全面回檔，投資人下周將聚焦通膨、黑五消費與科技財報，判斷市場是否止血。

美國股市周五尾盤賣壓加劇，費城半導體指數暴跌10.7%，輝達重摔14%、台積電ADR大跌9.5%，史坦普500和道瓊 雙雙跌入修正區，那斯達克 則寫下2020年3月以來最慘單周表現。下周通膨數據、年底購物旺季買氣及科技業財報，將考驗跌勢能否止穩。分析師也提醒，即使出現強勁反彈，也未必代表賣壓已盡。

史坦普500指數周五下跌3.7%，連跌七個交易日，寫下2020年2月以來最長頹勢，較10月6日高點回落11.6%，和道瓊工業指數雙雙跌入修正區。那斯達克綜合指數重挫5.3%，今年漲幅全數吐回，全周跌約一成，為2020年3月以來最慘單周表現。

資金轉向公債避險，美國10年期公債殖利率下滑約0.1個百分點至4.94%；VIX波動率指數一度升至40，創2025年4月以來最高。

費半指數較6月高點已跌43%。周五賣壓已遍及記憶體、儲存和AI晶片業者。Sandisk重挫16%，美光下跌14%，威騰、博通和邁威爾各跌約12%。

輝達已較10月初高峰跌近五成。路透披露美國證券與交易委員會（SEC）正調查輝達會計處理方式後，賣壓進一步加劇。

Anthropic也未能扭轉頹勢。周四掛牌首日收漲17%後，周五轉而下挫9.1%，股價回到接近發行價的水準。那斯達克綜合指數成分股本周合計蒸發逾4兆美元市值。

野村美洲股票業務共同主管威登（Alex Witten）說，市場並非受到單一事件打擊，而是「好消息一直不夠多，抵銷不了壞消息」。聯博經理人魯索（Jim Russo）說，他們從夏季起便開始減持半導體及其他受惠於AI基礎設施支出的股票，之後看法更趨悲觀。他認為，AI支出成長已開始放慢，未來幾年還會進一步減速。

下周第一關：通膨能否降低升息壓力

美股 下周因感恩節縮短交易時間，投資人將留意通膨、消費者信心及第3季GDP修正數據，其中通膨最可能牽動利率預期。

Fed理事沃勒本周才說，12月可能需要升息2碼，但隨股市急跌，交易員已不再完全押注12月會升息1碼。

若下周通膨數據不像市場擔心的那麼高，可能減輕投資人對Fed下次升息2碼的疑慮。不過，Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）提醒，市場若不再預期Fed升息，未必是好事。他說，這可能代表股市得先跌得更慘；Fed若暫緩升息，也可能再度助長通膨。

第二關：消費能否撐住經濟 財報能否穩住科技股

下周「黑色星期五」揭開年底購物旺季，市場將觀察，占美國經濟約三分之二的消費支出，能否抵銷AI投資降溫的壓力。

Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）說，消費若持續強勁，有助支撐經濟，進而帶動企業營收和獲利，為AI以外的市場提供上漲動力。

牛津經濟研究院預估，11月和12月假期零售銷售額將增加4.2%，扣除通膨後的實質增幅為2.2%。但股市下跌可能使家庭感到財富縮水，加上能源和食品價格仍高，是否影響購物意願，仍待觀察。

戴爾（Dell）和半導體業者亞德諾（ADI）下周也將公布財報，提供企業支出和科技需求的新線索。

第三關：若反彈是止跌訊號 還是減碼機會？

史坦普500指數相對強弱指標（RSI）周五降至30以下，顯示已進入超賣區，可能出現反彈。但反彈幅度大，不代表跌勢已結束。

Freedom Capital Markets首席市場策略師伍茲（Jay Woods）說，下跌趨勢中也可能出現猛烈反彈，投資人仍須準備因應劇烈波動。

Fairlead Strategies創辦人史塔克頓（Katie Stockton）則建議，避免在急跌時賣出，可等待反彈後再評估是否減碼。她認為，主要指數長期漲勢已轉弱，往後即使反彈，也未必站得穩，因此目前不建議加碼買進。

也有人認為，修正未必會演變成全面熊市。E*Trade策略師拉金（Chris Larkin）指出，1983年以來，從歷史高點回跌的15次修正，只有五次進一步跌入熊市。

接下來，投資人得更慎選個股。Catalyst Funds投資長米勒（David Miller）說，投資人仍看好AI，但不再願意為成長前景付出過高代價。長期來看，相關企業的股價，還得看AI投資能否持續帶來獲利和自由現金流量。