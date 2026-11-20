那斯達克100指數周五下跌5.6%，盤中一度跌入熊市；費城半導體指數暴跌11%。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美股因Anthropic IPO、輝達失速、程式交易賣壓、升息預期與AI營收放緩等5大利空交互作用，導致主要指數重挫，市場重新評估AI行情是否過熱。

美股 周五跌勢加劇，史坦普500和道瓊工業指數雙雙跌入修正，較歷史高點回跌逾一成；那斯達克綜合指數單日重挫約5%，今年漲幅全數吐回，轉為下跌2.7%，全周跌約一成，寫下2020年3月以來最慘單周表現。

那斯達克100指數周五下跌5.6%，盤中一度跌入熊市；費城半導體指數暴跌11%。輝達 （NVIDIA ）單日崩跌14%，較10月6日高點已跌47%，市值蒸發約2.7兆美元，約相當於亞馬遜的市值，並連跌七周，為2008年以來最長跌勢。

華頓商學院教授、《長線獲利之道：散戶投資正典》作者席格爾（Jeremy Siegel）形容，利空就像不斷加在駱駝背上的稻草。投資人原本認為，其他情況都好，不必在意，但壓力不斷累積，最後終於承受不住。

總結這波跌勢背後，有五大利空交互影響。

1. Anthropic史上最大IPO 反成利多出盡

Anthropic原被寄望重振AI行情，卻在掛牌前夕擴大發行規模，引發疑慮：繼SpaceX夏季大規模上市後，這是否又是一波趁熱套現，最後由追價的投資人接手？

Anthropic發行價為83美元，周四盤中一度漲逾115美元，隨後回落，周五收在88.91美元，上市漲幅幾乎吐光。

問題不只在新股表現，還在市場能否消化接連湧入的籌資案。彭博統計，Anthropic帶動本周美國股票發行額達1,250億美元，創十多年來最高；SpaceX同周又發債320億美元，殖利率超過8%。

沃恩尼爾森（Vaughan Nelson）副投資長里奇（Adam Rich）說，Anthropic籌得約1,000億美元，金額十分龐大。他擔心，明年市場是否還有足夠資金，支應其他業者的籌資需求。

投資人買進新股、新債，可能得先賣掉原有股票或債券。籌資案愈多，買家也愈有條件要求較低的認購價格、較高的殖利率，甚至選擇不買。

2. 輝達利多不漲 會計調查再添壓力

輝達周二公布亮麗財報，仍無法止跌，周五又因路透披露SEC正調查會計處理，跌幅進一步擴大，單日重挫14%，全周下跌23%，11月來已跌近四成。

黃仁勳去職，使接班和經營方向增添變數。美國商務部又收緊限制，阻止大陸企業透過其他國家遠端使用美製先進晶片；超微（AMD）也遭做空報告質疑對陸往來，使市場更加關切AI晶片業者面臨的出口管制風險。

投資人開始重新檢視，原本期待的訂單和營收，究竟有多少能如期實現。

Canaccord Genuity分析師賈納里卡斯（George Gianarikas）指出，景氣上升時容易超額下單，景氣轉弱時則會取消訂單。另有市場分析認為，若原本流向大陸的晶片轉往其他市場，可能增加供給和庫存，壓低價格。這些仍是風險推估，不能據此認定訂單已普遍遭到取消。

3. 跌破長期均線 程式交易放大賣壓

史坦普500指數周二跌破200日移動平均線，周四進一步明確跌破這條長期趨勢線，觸發部分追蹤趨勢的交易策略減碼，使賣壓加重。

席格爾說，這些投資人順著上漲趨勢買進，一旦方向轉變，就接連賣出，使跌勢延續。

高盛估計，期貨交易顧問事業（CTA）等追蹤趨勢的交易者，過去一個月已賣出570億美元股票，美股部位轉為淨放空190億美元。

高盛模型預估，未來一周即使股市持平，CTA仍可能再賣出658億美元；即使上漲，也可能賣出286億美元；若股市續跌，賣出金額可能達806億美元。

這些是模型估算，並非確定會出現的賣盤，但也說明，股價下跌本身就可能觸發更多減碼。

4. 通膨難降 升息預期推高AI籌資成本

伊朗衝突推高能源和運輸成本，油價雖已回落，每桶仍超過83美元，通膨也遲遲未降至聯準會（Fed）的2%目標。

向來鴿派的Fed理事沃勒本周表示，12月可能需要升息2碼。他告訴CNBC，通膨走勢令人憂心，漲價壓力也正在擴散。市場目前預期，Fed會在12月和明年1月接連升息。

升息對AI股形成雙重壓力：投資人願意支付的股價可能降低，資料中心擴建和晶片採購所需的借款，成本也會增加。

周五避險買盤雖把美國10年期公債殖利率壓回5%以下，卻不代表企業籌資環境已改善。投資人仍要求較高報酬，才願意承擔AI相關風險。

5. 營收成長放慢 龐大支出難停

市場更深的疑問，是AI業者的收入能否成長得夠快，支應持續擴大的投資。

Anthropic公布的第3季營收成長率為47%，低於第2季的144%。彭博行業研究彙整的分析師預估也顯示，史坦普500成分股中AI業者的營收成長率，可能從第3季的35%，降至明年底不到25%。

成長仍快，卻未必足以支撐原本的高期待。民主黨贏得國會多數和重要州長選舉後，市場又擔心資料中心興建限制增加，使開發進度延後、成本上升。

仰賴大量舉債擴建資料中心的CoreWeave，股價已較高點下跌71%；受惠於資料中心工程和發電機需求的卡特彼勒（Caterpillar），也已回跌逾五成，顯示跌勢早已擴及晶片以外的供應鏈。

VIX觸及40 是否代表快跌完了？

VIX波動率指數周五一度觸及40，收在37.66，單日上漲32%，創2025年4月關稅風波以來最高。但這不代表市場已全面恐慌，也不能據此判斷跌勢即將結束。

Cboe衍生性商品市場情報主管Mandy Xu說，VIX當天漲幅逾八成，來自史坦普500下跌及選擇權價格隨之調整，並非投資人急著買進避險工具。她說：「短期變數增加很多，但恐懼未必增加那麼多。」

席格爾仍認為，經濟狀況尚佳，這波下跌可能只是多頭行情中的一般修正，讓過高期待回歸現實。他說，股市長期平均每年報酬約8%至9%，投資人卻開始以為，AI能讓每年15%至20%的報酬成為常態。

不過，股市上漲帶來的財富增加，也是支撐經濟的重要力量。若股價下跌導致消費放慢，經濟轉弱又可能進一步拖累股市，形成惡性循環。AI需求和企業收入能否撐住，仍是判斷這場修正會走多遠的關鍵。