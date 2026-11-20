紐約證券交易所一名交易員20日在交易大廳的工作區內工作。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美科技股因AI熱潮降溫與巨額投資疑慮遭猛烈拋售，那指跌入熊市、全周市值蒸發逾4兆美元，市場情緒急速轉弱。

美國科技股20日遭遇猛烈拋售，科技股占比較高的那斯達克100指數較10月6日盤中高點下跌20%，跌入熊市。那斯達克綜合指數當日暴跌5.3%，全周累計下挫10%，創2020年新冠疫情爆發以來最慘單周表現，成分股市值一周蒸發逾4兆美元。市場擔憂人工智慧（AI）投資熱潮放緩，賣壓迅速擴散。

華爾街 日報報導，20日拋售潮幾乎波及所有主要AI企業，「科技七雄」（Magnificent Seven）全數下跌，新雲端運算服務商（neoclouds）與晶片製造商跌幅更達兩位數百分比。那斯達克綜合指數今年以來的漲幅也全數蒸發。

金融時報報導，那斯達克100指數20日下跌5.6%，全周大跌10.4%，創6年多來最差單周表現。美股 其他主要指數也重挫，史坦普500指數20日下跌3.7%，全周跌8.6%，自10月高點回落逾10%，進入修正區間；道瓊工業指數全周下跌8%。

投資人轉向避險資產，美國10年期公債殖利率下降0.1個百分點至4.94%。20日愈接近收盤，賣壓愈重，AI類股跌勢尤其明顯。華爾街「恐慌指數」VIX盤中一度觸及40點，創2025年4月以來新高。

隨著AI熱潮退燒，投資人愈來愈擔心大型科技公司為購買晶片及興建資料中心投入的龐大資金，以及相關舉債規模。

AI公司Anthropic於19日掛牌上市，透過首次公開募股（IPO）及同步私募合計籌得近1200億美元，上市首日股價大漲17%。但20日股價下跌8.5%，回落至接近發行價。一名美國避險基金投資長形容，市場氣氛「簡直像世界末日」。他表示，隨著20日拋售加劇，已決定不再增購Anthropic股票。