古爾斯比今年沒有貨幣政策表決權，明年則有。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Fed多位官員因通膨持續偏高而傾向再緊縮，古爾斯比不排除12月擴大升息，巴爾主張進一步調整政策，鮑爾森則強調要讓市場理解Fed的反應函數。

美國聯準會（Fed）官員周四接連對通膨 居高不下表達關切，但對升息步調及如何向市場說明政策，則各有主張。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比不排除12月擴大升息幅度，理事巴爾也認為須進一步調整政策；費城 聯邦準備銀行總裁鮑爾 森則說，10月支持按兵不動，考量的是升息速度，並非改變方向，關鍵在讓市場理解Fed會如何因應經濟變化。

古爾斯比周四告訴記者，12月利率會議上會考慮所有選項，並未排除升息幅度超過一般的1碼（0.25個百分點）。

他說：「通膨率已連續好幾個月高得令人不安，原本預期應該改善的領域，也幾乎沒有進展。在我看來，所有選項都可以考慮，升息步調要多快，取決於我們對通膨走勢的判斷。」

Fed於9月升息後，10月維持利率不變。但近日通膨加速，官員愈來愈關切，部分主張加快升息。理事沃勒周三重申，12月可能須考慮升息2碼；若分成12月和明年1月各升1碼，就必須讓市場相信1月確實會再升息。

周三公布的10月會議紀錄顯示，除沃勒外，另有一位未具名官員也認為，12月可能需要升息超過1碼。古爾斯比今年沒有貨幣政策投票權，明年則有。

古爾斯比除了關切過去幾個月通膨高於預期，也擔心季節因素可能使未來幾個月的物價壓力更大。他說，年初通常是物價上漲壓力較大的時候，因此更須留意，明年初通膨是否會再度升高。

Fed偏好的通膨指標9月年增率為3.6%，已連續五年多高於2%目標。剔除食品和能源的核心消費者物價指數（CPI），也連續三個月漲幅超過預期。

古爾斯比說，關稅和能源成本上升帶來的通膨壓力，比官員原先預期更持久。另一股壓力來自AI基礎設施擴建，在他看來，這已開始呈現一般需求過熱的跡象。

巴爾周四在華盛頓一場座談會上說，目前金融情勢相當寬鬆，既推動經濟強勁成長，也使通膨難降。

他說，勞動市場穩定、經濟成長強勁，但「通膨太高，而且已持續一段時間」。經濟接連受到衝擊，使通膨維持在偏高水準，因此可能須進一步調整貨幣政策，更妥善平衡各項風險。

巴爾也說，AI有潛力讓更多人取得金融服務，但仍須遵守金融業現有規範。

鮑爾森周四在紐約的演說，則聚焦Fed如何向外界說明政策。她今年握有投票權，主張逐步緊縮，但也列出加快升息的條件：通膨預期上升、薪資壓力增強，或基礎通膨進一步升溫。

她說，政策不只要讓外界知道利率往哪裡走，也要說清楚，什麼情況會使官員改變決定。所謂「反應函數」，就是官員如何根據經濟情勢調整政策。

鮑爾森解釋，她10月支持維持利率不變，是考量升息步調，並非改變政策方向。當時市場已預期後續仍會緊縮，因此暫停升息，並未使政策落後於情勢。

她說：「市場清楚理解政策方向，暫停升息才最能達到預期效果。」市場若了解Fed的決策依據，官員便能審慎推進政策，讓各界有時間調整，也不致把暫停誤認為升息已經結束。

目前投資人預期，Fed會在12月和明年1月升息，並在4月前第三度升息。10月會議紀錄也顯示，幾乎全體官員都認為，未來幾個月可能仍須提高利率。

Fed主席華許上任後，Fed如何溝通政策，已成為內外討論焦點。他主張避免明確預告利率走向，也就是不再依賴「前瞻指引」。但批評者認為，他透露的資訊太少，未充分說明對經濟的判斷，迫使投資人轉向其他官員尋找線索。

鮑爾森沒有點名華許，但表明認同在非危機時期，不宜對利率提供明確指引。不過，官員仍應充分說明看法，讓投資人和大眾理解，決策者可能如何因應經濟情勢。