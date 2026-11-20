富爸爸作者清崎說，比特幣數量不會再更多了，因此他愈跌愈買。（取材自清崎X）

AI摘要 文章摘要整理： 清崎在X發文力挺比特幣，認為其總量固定、具稀缺性，並把近期崩跌視為買進機會，同時批評美國金融體系問題。

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎20日在X發文力撐近日賣壓難止的比特幣 ，稱他愈跌愈買，原因是比特幣數量就只有2,100萬枚，不會再增多。

清崎發文說：「崩盤：好事還是壞事？黃金、白銀、比特幣都在崩跌。意志不堅的投資人紛紛拋售。實力雄厚的投資人正伺機進場？」「最讓我興奮的，就是比特幣崩盤。我正等著買進更多比特幣。」

「為什麼？原因有很多，包括聯準會、銀行及債券市場的無能。美國債務只會愈滾愈大，而那些銀行惡棍則透過他們建立的金融體系，合法掠奪我們的財富。」

「然而，比特幣從設計之初，就注定總量只有2,100萬枚，其中約2,000萬枚已經挖出。據我所知，過去從未出現過像比特幣這樣的『貨幣』。我很好奇，當第2,100萬枚、也就是最後一枚比特幣被挖出時，究竟會發生什麼事？」

「隨比特幣價格崩跌，我已迫不及待想買進更多比特幣，理由很簡單：因為永遠就只有2,100萬枚比特幣可供挖掘。這可能到頭來只是虛驚一場，什麼事都不會發生…也可能成為我這輩子最值得的一筆投資。」

「你怎麼看？保重…」

CRASH: Good or Bad? Gold, silver, Bitcoin, crashing. Weak hands selling. Strong hands waiting to buy? I am most excited about Bitcoin’s crash. Waiting to buy more. Why? Many reasons such as incompetence in FED, Banks, and Bond markets. America’s debt only to grow bigger as Banksters steal our wealth via their system legally. Yet by design, there will only be 21 million Bitcoins, in total, and approximately 20 million have already by mined. As far as I know, there has never been a “money” such as Bitcoin ever before. I am wondering what will happen when 21st Bitcoin is mined? With price of Bitcoin crashing, I can’t wait to buy more coins… just because only 21 million are ever to be mined. It could be a “nothing burger”…. or the best money I’ve ever spent. What do you think? Take care…. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 20, 2026

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