國防科技公司Anduril執行長拉奇（圖）重申力挺黃仁勳復職，因為他認為，輝達踢走黃仁勳只會正中北京政府下懷。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： Anduril執行長拉奇認為，若黃仁勳遭撤職將削弱輝達與美國科技實力，且正符合北京利益；同時輝達也宣布停止在中國銷售H200晶片。

國防科技公司Anduril執行長拉奇（Palmer Luckey）重申，他希望上周因婚外情風波被輝達 （Nvidia）董事會撤職的該公司共同創辦人暨前執行長黃仁勳 復職。

拉奇18日在紐約時報的DealBook峰會上表示，「中國希望黃仁勳滾蛋，所以我希望他留下」，「他們正為黃仁勳被趕走開心得不得了，因為那將使輝達市值蒸發1兆美元。他們知道趕走他將能削弱美國」。他上周在X發文就講過這個論點。

拉奇不同意黃仁勳長久以來認為的，輝達應有更多出口晶片到中國的空間，但他也承認，如果中國本土晶片製造商有能力挑戰輝達的主宰地位，中國將從中受益。

拉奇表示，「中國不希望輝達賣GPU給中國公司」，「許多中國公司都想要買輝達的GPU，但中國不會給他們進口許可，因為他們希望建立一個自產自銷的國內處理器產業，不需依賴美國」。

輝達自己也曾說過類似的話，美國政府曾批准該公司出口部分H200晶片給特定中國客戶，但這些買賣卻遭到中國政府限制。輝達代理執行長柯蕾絲17日在財報會議上表示，輝達將完全停止在中國銷售H200晶片。

黃仁勳。 （路透）