削弱美國？稱中國很開心 Anduril執行長：Nvidia踢走黃仁勳「正中北京下懷」
Anduril執行長拉奇認為，若黃仁勳遭撤職將削弱輝達與美國科技實力，且正符合北京利益；同時輝達也宣布停止在中國銷售H200晶片。
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Anduril執行長拉奇認為，若黃仁勳遭撤職將削弱輝達與美國科技實力，且正符合北京利益；同時輝達也宣布停止在中國銷售H200晶片。
國防科技公司Anduril執行長拉奇（Palmer Luckey）重申，他希望上周因婚外情風波被輝達（Nvidia）董事會撤職的該公司共同創辦人暨前執行長黃仁勳復職。
拉奇18日在紐約時報的DealBook峰會上表示，「中國希望黃仁勳滾蛋，所以我希望他留下」，「他們正為黃仁勳被趕走開心得不得了，因為那將使輝達市值蒸發1兆美元。他們知道趕走他將能削弱美國」。他上周在X發文就講過這個論點。
拉奇不同意黃仁勳長久以來認為的，輝達應有更多出口晶片到中國的空間，但他也承認，如果中國本土晶片製造商有能力挑戰輝達的主宰地位，中國將從中受益。
拉奇表示，「中國不希望輝達賣GPU給中國公司」，「許多中國公司都想要買輝達的GPU，但中國不會給他們進口許可，因為他們希望建立一個自產自銷的國內處理器產業，不需依賴美國」。
輝達自己也曾說過類似的話，美國政府曾批准該公司出口部分H200晶片給特定中國客戶，但這些買賣卻遭到中國政府限制。輝達代理執行長柯蕾絲17日在財報會議上表示，輝達將完全停止在中國銷售H200晶片。
拉奇認為黃仁勳若被趕走，會讓輝達市值大減並削弱美國科技實力，等同「正中北京下懷」。因此他主張黃仁勳應留任，以維持輝達競爭力。 他指出，中國並不希望輝達順利在中國賣GPU，因為北京更想扶植自產自銷的國內處理器產業，減少對美國晶片的依賴，建立本土供應鏈。 輝達曾獲美國批准向特定中國客戶出口部分H200晶片，但又遭中國政府限制。公司代理執行長柯蕾絲近日更表示，輝達將完全停止在中國銷售H200晶片。
精華 FAQ
拉奇認為黃仁勳若被趕走，會讓輝達市值大減並削弱美國科技實力，等同「正中北京下懷」。因此他主張黃仁勳應留任，以維持輝達競爭力。
他指出，中國並不希望輝達順利在中國賣GPU，因為北京更想扶植自產自銷的國內處理器產業，減少對美國晶片的依賴，建立本土供應鏈。
輝達曾獲美國批准向特定中國客戶出口部分H200晶片，但又遭中國政府限制。公司代理執行長柯蕾絲近日更表示，輝達將完全停止在中國銷售H200晶片。
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