Anthropic IPO讓2大科技巨頭賺翻 他身為早期投資人卻與十位數獲利無緣
Anthropic IPO募得810億美元、估值衝上1.75兆美元，讓員工與創辦人暴富；最大贏家卻是早期出資的Google與亞馬遜，FTX創辦人則因持股被拍賣而錯失暴利。
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Anthropic IPO募得810億美元、估值衝上1.75兆美元，讓員工與創辦人暴富；最大贏家卻是早期出資的Google與亞馬遜，FTX創辦人則因持股被拍賣而錯失暴利。
Anthropic首次公開發行股票（IPO）大為轟動，造就一群坐擁巨富的科技新貴，也使得一些本就財大勢大的科技巨擘更加富有。
紐約時報報導，這樁史上規模最大的IPO一舉募得810億美元資金，超越SpaceX締造的750億美元紀錄。以周四（19日）收盤價計算，Anthropic市值達1.3兆美元，以完全稀釋市值計則為1.75兆美元，躋身「兆美元級」俱樂部。
拜股票上市之賜，數十位Anthropic員工一夕致富，瞬間擁有數百萬美元計的身價，七位共同創辦人的紙上財富更分別超過200億美元。
早期投資人也獲利匪淺。Google和亞馬遜成為Anthropic最大股東，獲致比原始投資增值數倍的回報。
亞馬遜在Anthropic投入的180億美元投資，價值暴增至2,500億美元。Google提供的330億美元早期融資，如今增值到1,400億美元以上。
這種投資增值的規模之大、速度之快，在企業創投史上無與倫比。但這也反映人工智慧（AI）投資熱潮的一大悖論：新創公司走在AI發展的最前線，但從AI需求獲利最豐的卻是大型科技公司。
亞馬遜和Google之所以能從Anthropic的崛起大賺一筆，是因為早在2021年這家前沿模型開發商創立之時，就已經營世上最賺錢的企業，所以有雄厚財力能提供Anthropic亟需的資金和算力。
但至少一名早期投資人與十位數獲利無緣：因詐欺罪入獄的加密幣交易所FTX創辦人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）。他持有的Anthropic股票已在2024年遭破產法院拍賣。
這次IPO募得810億美元，超越SpaceX的750億美元紀錄；以收盤價計市值達1.3兆美元，完全稀釋後估值更達1.75兆美元，正式進入兆美元級公司行列。 數十位Anthropic員工因上市瞬間擁有數百萬美元身價，7位共同創辦人的紙上財富更各自超過200億美元，成為這波AI上市熱潮中的直接受益者。 Google與亞馬遜因早期投入Anthropic並提供資金與算力，持股價值暴增；亞馬遜180億美元投資升至2,500億美元，Google330億美元早期融資也增至1,400億美元以上。
精華 FAQ
這次IPO募得810億美元，超越SpaceX的750億美元紀錄；以收盤價計市值達1.3兆美元，完全稀釋後估值更達1.75兆美元，正式進入兆美元級公司行列。
數十位Anthropic員工因上市瞬間擁有數百萬美元身價，7位共同創辦人的紙上財富更各自超過200億美元，成為這波AI上市熱潮中的直接受益者。
Google與亞馬遜因早期投入Anthropic並提供資金與算力，持股價值暴增；亞馬遜180億美元投資升至2,500億美元，Google330億美元早期融資也增至1,400億美元以上。
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