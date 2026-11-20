英特爾（Intel）執行長陳立武在TomorrowX峰會上宣布，該公司已簽下第一家採用18A製程外部客戶。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 英特爾宣布18A製程拿下首筆5年外部訂單，並以18A-P切入先進代工市場；同時EMIB封裝獲微軟採用，顯示其晶圓代工與先進封裝布局同步突破。

英特爾 執行長陳立武18日出席美國德州奧斯丁TomorrowX峰會透露，旗下18A製程已與首家外部客戶簽約，訂單為期五年。業界解讀，這是英特爾晶圓代工業務重大突破，分食台積電先進製程訂單。

陳立武未公布客戶名稱、產品及量產時程。業界推估，依照AI資料中心對高速運算晶片的需求來看，有可能是大型雲端服務供應商（CSP）的自研AI晶片或高速運算（HPC）晶片在英特爾下單。

業界指出，台積電幾乎吃Nvidia輝達 (另稱英偉達)、超微 ，以及各大雲端業者自研晶片代工訂單。陳立武透露英特爾18A拿下外部客戶晶片代工合約，意味英特爾開始分食台積電先進製程訂單。

陳立武表示，他參與18A製程發展，深知晶圓代工客戶相當重視供應穩定和產線變化調度。英特爾技術長Pushkar Ranade其後在X平台進一步說明，該客戶以英特爾18A家族效能強化版18A-P製程生產，該製程今年6月進入風險試產。

科技顧問公司Creative Strategies分析師巴賈林（Ben Bajarin）在CNBC訪問時，認為輝達、蘋果及自行設計處理器的雲端業者是可能名單，他也強調，目前亞馬遜、微軟和Google都難以從台積電取得足夠產能，滿足各自的中央處理器（CPU）開發計畫，向其他晶圓廠爭取部分產能，有其商業考量。雲端三雄旗下的伺服器CPU，成為這筆訂單較有跡可循的產品線。

陳立武10月底曾指出，未來五年全球伺服器處理器市場規模有望擴增至目前的五倍、達2,000億美元，英特爾自家產品目前也無法滿足客戶需求。

英特爾18A製程去年投入生產，自家AI PC處理器Panther Lake及伺服器處理器Clearwater Forest率先採用，獲外部客戶採用的18A-P與18A設計規則相容，客戶可沿用既有矽智財與設計流程。

依英特爾公布的數據，18A-P在相同功耗下可提升約9%效能，若維持相同運算速度，功耗則可降低約18%。

英特爾晶圓代工業務報捷之際，先進封裝布局也傳來好消息，旗下EMIB先進封裝技術獲微軟採用，將用於微軟Azure自研晶片。微軟成為第一家公開表態導入英特爾EMIB先進封裝的大廠。

英特爾與微軟18日共同宣布，微軟將在自研晶片採用英特爾EMIB先進封裝，並敲定未來數年的Xeon伺服器處理器供貨安排，涵蓋下一代產品Diamond Rapids。

這也讓英特爾在微軟資料中心的生意，從供應處理器延伸至替客戶封裝晶片。

依協議，Azure未來將提供採用Diamond Rapids的虛擬機器，讓企業客戶也能使用新一代運算資源，至於哪一款Azure晶片將率先導入EMIB，微軟尚未公布，雙方也未揭露合約金額、採購數量及對英特爾營收的貢獻。

另外，雙方合作也延伸至資料中心的記憶體與儲存應用，包括利用CXL介面擴充伺服器可用記憶體，以及運用英特爾硬體加速技術縮短資料庫備份時間，Azure虛擬機器導入英特爾QuickAssist技術後，SQL資料庫備份速度最高可達原來的2.5倍。

英特爾（Intel）執行長陳立武在TomorrowX峰會上宣布，該公司已簽下第一家採用18A製程外部客戶。（美聯社）