AI摘要 文章摘要整理： Fed 10月會議紀錄顯示，多數官員認為仍需進一步升息以壓抑通膨，雖對步調有分歧，但市場已預期12月再升息1碼。

美國聯準會（Fed）10月會議紀錄顯示，幾乎全體官員都認為，未來幾個月可能仍須升息，才能讓通膨 及時回到2%目標。多位官員強調，按兵不動不代表抗通膨決心鬆動，只不過對後續升息步調，官員間仍有分歧。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在10月27至28日會議上，以10票對2票維持利率 不變。理事庫克 和克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克主張升息1碼，投下反對票。

18日公布的最新會議紀錄顯示，當時主張升息的官員不只這兩位，還包括可能沒有投票權的官員。支持按兵不動者中，也有少數官員認為決定陷入兩難；另有官員認為，市場對今年12月及2027年升息的預期，大致符合他們心目中的適當政策，因此10月維持不動的風險較低。

幾位官員警告，再拖下去，恐讓高通膨根深柢固，或迫使Fed日後採取幅度更大、衝擊更強的緊縮措施。部分主張升息者說，若能讓市場清楚理解後續很可能繼續緊縮，他們也可以支持維持利率不變。

Fed內部對如何向市場傳達政策方向，各有看法。主席華許上月在曼谷出席IMF年會時說，Fed不再預告下一步行動，但部分官員仍希望把後續升息方向說清楚，以免加強抗通膨之際引發市場大跌，迫使Fed在通膨受控前暫停升息，政策若因此走走停停，恐損及公信力。

10月會議後公布的數據，進一步強化升息理由。當月就業穩健成長，基礎通膨連三個月居高不下，物價漲勢也擴及日常商品和服務；部分會納入Fed偏好通膨指標的生產者物價，年增幅更創2022年來最大。利率期貨目前反映，市場預期12月和明年1月各升息1碼，4月前再升1碼。

紀錄另顯示，兩位決策官員認為，若後續通膨數據不利，12月可能需要升息超過1碼。理事沃勒18日接受CNBC訪問時說，支持12月升息2碼，並說，若要分在12月和明年1月各升1碼，就必須向市場發出「可信的訊號」，讓投資人相信1月會再升息。

他10日在倫敦演說時已提出12月一次升息2碼的可能性。

其他官員各有主張。達拉斯聯準銀行總裁蘿根上周說，Fed未必需要維持隔次會議才升息的步調。