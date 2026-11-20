美債爆半年最大拋售潮，中日英3大債主罕見同步撤退，中國持倉創18年新低。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 9月外國持有美債大減並降至1年新低，前三大海外持有國都縮水，但南韓投資人趁殖利率上升大舉買進，創下紀錄。

外國持有的美債部位，在9月寫下六個月來最大減幅，總值也降至一年來最低。而且美債的前三大海外持有國，部位均下滑。

據美國財政部公布的資料，外國9月持有的美債部位，月減755億美元至9.24兆美元，總值為一年低點。外國持有部位涵蓋估值變化與淨買賣，聯準會 （Fed）啟動新一輪升息，以壓抑通膨 ，使得彭博美債指數9月下跌2.2%。

各國而言，日本 仍是美債的海外最大持有國，9月部位縮水52億美元至1.063兆美元，總值寫2024年底以來新低，並為連續第五個月減少。日圓在今年夏天貶至40年新低，日本官員介入外匯市場，大買日圓阻貶。資料顯示，東京當局脫手了一些美債，來進行干預行動。

中國是美債的第三大海外持有國，9月部位降低近270億美元至5639億美元。中國持有的美債部位已連續四個月減少。

不過有些分析師說，北京或許透過加拿大等國來交易美債。加拿大的美債部位增加31億美元、逼近4680億美元。比利時的部位包含中國託管帳戶等，也攀升174億美元至5079億美元。

英國是美債的國外第二大持有國，9月部位縮減87億美元至約9860億美元。英國是全球資產託管中心，美債部位變化常被視為避險基金的資金流向指標。

各國減持美債之際，南韓投資人在9月大舉進場，淨買進115億美元，金額為美國財政部1977年有資料以來之最。

南韓民眾原本站在賣方，1-9月間有七個月淨賣出，但隨著美債殖利率上揚、買家尋求從股市分散配置，促使眾人由賣轉買。南韓大信證券（Daishin Securities）策略師指出，9月美債殖利率接近觸頂，加上韓元續升，讓美元看來相對便宜，民眾可能覺得是敲進美債的適當環境。