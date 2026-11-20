Google轉向火山與岩石熔融技術，豪賭AI供電新方案。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Google為解決資料中心用電需求，與Quaise簽約採購地熱電力，押注俄勒岡火山熔岩技術，盼最快2030年前獲得穩定且乾淨的全天候供電。

美國科技集團為確保資料中心所需電力供應無虞，正發揮創意，甚至開始打火山和熔岩的主意。

Bernstein分析師說，Google 剛與Quaise敲定價值數億美元協議，押寶一種結合俄勒岡火山、熔岩和振動陀螺儀的供電技術，將協助驅動資料中心。

這點子聽起來很瘋狂，但Google希望最快2030年就能受惠於這紙供電合約。大型科技集團需電孔急，正使出渾身解數找尋電力維持資料中心運轉。最理想的是透過不加重電網負荷的乾淨能源，以平息反對資料中心用電兇、不環保的批評。

Google 18日宣布這項「Obsidian計畫」，利用奧勒岡州中部Newberry火山熔岩的地熱發電，已簽約向新創公司Quaise Energy採購50千瓩（MW）電力，用來支持Google坐落於該州達爾斯的資料中心運轉。

Quaise支持者包括油田服務公司Nabors。

這項交易的財務細節未公開，但華爾街日報報導交易價值超過5億美元。

Bernstein分析師團隊在研究報告中寫道：「以這樁交易的規模，這項賭注可謂押寶一種獨一無二的技術。」他們認為，這對次世代地熱能源是好消息，「也是讓地熱能源達到規模條件的唯一方法」。

地熱技術是利用地球的熱能驅動渦輪機，產生可再生電力。重要的是，有別於太陽能以及風力發電，利用地熱發電能全天候產生乾淨能源。