輝達股價示意圖。與本新聞無關。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 《The Motley Fool》分析師認為，若只能選1檔AI晶片股持有到2030年，台積電憑藉代工霸主地位、強勁成長與合理估值，優於輝達與博通。

美媒《The Motley Fool》分析師奈格（Chris Neiger）19日發文指出，人工智慧（AI）投資熱潮近期出現動盪，投資人幾個月前開始質疑科技公司投入AI基礎設施的龐大支出，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 近期辭職，更加深市場對AI企業前景的疑慮。奈格認為，如果只能買進1檔AI晶片股並持有到2030年，他不會選擇輝達或博通，而是看好在晶片製造領域具有獨特優勢的台積電。

奈格指出，從AI長期發展趨勢來看，2030年前科技公司對AI晶片的需求只會增加，不會減少，應用範圍也將擴大至更多裝置，包括機器人。隨著AI需求加速成長，他認為台積電很可能成為2030年前受益最多的公司。

他寫道，台積電是全球領先的處理器製造商，這也是值得考慮持有台積電股票的重要理由。以營收計算，台積電在全球晶圓代工市場的市占率約73%，遠超過最接近的競爭對手三星（Samsung）的6%，全球近四分之三的晶圓代工營收都來自台積電。如此巨大的優勢，讓競爭對手很難迎頭趕上。

除了在晶圓代工市場遙遙領先，台積電在先進處理器製造領域也具有優勢。據估計，台積電在最先進處理器市場的市占率高達90%，製造最先進AI處理器的技術也遠超過競爭對手。晶片製造不僅成本高昂，技術門檻也很高，需要最先進的設備、豐富經驗及較高的晶片良率。奈格認為，台積電不僅是處理器製造營收最高的公司，晶片製造效率也無人能及。

輝達和蘋果都需要大量高階處理器，且重視製造效率，因此成為台積電的兩大客戶。此外，台積電也為博通、超微（AMD）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）及許多其他AI公司製造晶片。

奈格接著指出，許多AI公司的營收與獲利不足以支撐股價快速上漲，但台積電並非如此。台積電營收與獲利均強勁成長，截至9月30日的第三季營收年增約41%，達467.2億美元，獲利更連續第六季創新高，較去年同期成長69%。

奈格認為，台積電未來仍有龐大成長空間。管理階層預估，第四季營收介於523億至543億美元，年增58%。台積電高層也預測，旗下AI加速器（包括專用GPU及伺服器AI處理器）相關營收至2029年的年複合成長率將達50%後段水準。

儘管部分投資人擔憂AI投資過熱，相關支出仍未放緩，台積電也持續受惠。美國銀行近期報告預測，科技公司未來兩年投入AI基礎設施的支出可能倍增，超過2兆美元。在估值方面，台積電過去12個月本益比為25.8倍，與科技類股約26倍的平均水準相當，投資人無須為其股票支付額外溢價。奈格認為，隨著AI晶片市場持續擴大，台積電又能維持全球晶片製造領先地位，到2030年的成長潛力依然相當高。

奈格最後指出，台積電股價過去三個月受到整體市場拋售潮影響，已下跌近17%，現在或許是逢低買進的好時機。