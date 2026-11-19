Anthropic掛牌首日股價收漲17%，但史坦普500與那斯達克綜合指數雙雙走跌。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic上市首日走強未能帶動美股，反而在AMD空頭報告、消費股疲弱與年底獲利了結下，讓大盤承壓，但市場對AI交易熱度仍未明顯退潮。

Anthropic 周四掛牌首日股價大漲，史坦普500指數和納斯達克指數卻雙雙下跌逾2%，AI新股熱潮為何沒能提振大盤？

Anthropic股價盤初一度大漲38%，但終場漲幅收斂至17%，以每股97美元作收。這是可觀漲幅，但也顯示市場後續追價轉趨克制。

Anthropic股價走勢與今年6月上市的SpaceX相似，早盤大漲後回落，投資人早已預期Anthropic股價可能在開盤衝高後迅速降溫。

當天還有其他因素影響股市。做空機構Hunterbrook披露已放空超微 （AMD），並在報告中指稱，超微持續向被美國列入黑名單的中國大陸企業提供晶片更新服務，還與一些曾引發輝達（NVIDIA）相關疑慮的企業也有往來。超微回應，這些說法歪曲了公司的商業做法與合作關係。超微股價仍下跌逾9%，該報告也拖累晶片股與其他AI類股。

財富管理公司HB Wealth資深市場策略師Michael Casper指出，隨著出口管制收緊，對中議題可能擴及整個半導體業。

Zeus Quanto投資組合經理Iskandar Rakhmatov認為，部分想直接押注AI的投資人，可能賣出輝達等晶片股，為買進Anthropic騰出資金。歐洲數位財富平台Moneyfarm量化交易分析師Jack Amy則指出，金融環境趨緊，以及這對資本密集型AI投資的影響，仍壓抑市場情緒。

大盤賣壓也來自消費股。史坦普500指數中的非必需消費品類股到午後全數下跌，Williams-Sonoma領跌。該公司公布第3季財報，銷售額不如分析師預期。強勁的消費支出是今年美國經濟保持韌性的基石之一，投資人正密切留意支出放緩的跡象。

此外，部分投資人不願在年底前持有大量部位。儘管近期波動加劇，股市今年仍有不錯漲勢，交易員傾向在感恩節前獲利了結。年底交易轉淡，也可能讓投資人更難以理想價格買賣。

整體而言，Anthropic通過上市考驗，加上輝達周二公布優於預期的財報，市場對AI交易的熱度尚未消退。

Direxion資本市場主管Jake Behan表示，市場近來一直在討論AI交易是否漲過頭；輝達財報強勁，交易員又願意追價買進高於IPO發行價的Anthropic股票，這點值得注意。這並不能解決所有估值疑慮，但顯示市場目前還沒有準備放棄AI交易。