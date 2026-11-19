越來越多Z世代投入創業，但不是每個人都能立刻賺大錢，25歲的Justus Shaw放棄年薪6萬元的工作，開了一間咖啡車，即使八個月賺10萬元，他自己能分到的錢仍寥寥無幾。咖啡車示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@T）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Z世代受就業壓力影響，愈來愈傾向辭職創業。

Z世代受就業壓力影響，愈來愈傾向辭職創業。 重點二： 25歲創業者開咖啡車，營收10萬元卻尚未獲利。

25歲創業者開咖啡車，營收10萬元卻尚未獲利。 重點三：專家建議先備足現金流，並及早確認能否支付薪資。

隨著人工智慧 不斷蠶食入門級白領職缺，美國新興的Z世代群體越來越厭倦傳統職業道路，轉而選擇自主創業。但這並不代表所有人的創業路都一帆風順，有人可能賺到比過去上班更多的錢，但獲利寥寥無幾，很多人創業後立刻面臨創業帶來的各種財務風險；創業專家說，白手起家這條路需要遵循一些用經驗換來的寶貴建議。

Moneywise報導，小型企業服務供應商Gusto近期一項研究指出， Z世代在2025年首度佔美國新創企業的9%，嬰兒潮世代只有5%，Gusto認為這些數據顯示美國經濟正在發生根本性的轉變。

線上招聘平台（ZipRecruiter）的職業專家德瑪斯（Sam DeMase）說，當前的就業市場正促使年輕的專業人士發揮創造力，這是由經濟上的壓力與Z世代對職涯自主權的渴望所共同引發的，但這並不代表創業之路對新的創業家來說是一帆風順，特別是20多歲、初次創業的年輕人。

25歲的肖恩（Justus Shaw）曾是企業內的應用程式開發人員，2025年他揮別上班族的身分，離開那份年薪約6萬元的工作，創辦了一家全職咖啡車餐飲新創公司。咖啡車的啟動成本為7千元，他聘請了六名員工，他們幫助肖恩達到10萬元的營收，但這筆收入很大一部分用於公司當前和未來的支出；肖恩說，他們必須賺更多錢他才能從中獲利。

很多年輕創業家創業後幾乎立刻面臨創業帶來的各種財務風險，肖恩並非特例。舊金山新聞研究公司informed.now的創辦人兼執行長希甚金（Kira Shishkin）說，迫於生計的創業者也能打造出優秀的公司，但他們現金流支撐的時間較短，也沒有太多餘裕慢慢等待合適的客戶。

希甚金說，他要指出的首要風險是急需收入的創業者會接受任何收入，但那些收入往往低到根本無法支付工資。

若想打造自己的職業平台，專家分享一些用經驗換來的建議。首先是掌控日常財務狀況，就業和創業間有巨大財務差距。德瑪斯說，會失去穩定的基本工資、獎金、醫療保險、401(k)退休儲蓄計畫、雇主繳納的稅款和有薪假，這些損失很快就會累積到1萬5千元，還不包括基本工資的損失。

因此，在投身創業前，確認存款帳戶能涵蓋至少9個月的生活開支非常重要。德瑪斯建議預留至少三個月的營運成本，包括啟動資金和日常開支。

第二是了解自己的企業是否能支付薪資，並盡快這麼做。希甚金說，一台八個月可以賺10萬元的咖啡車若把所有賺來的錢都投入咖啡車，那所有人一分錢都賺不到，因此他會告訴任何創業者從第一個月開始就付給自己一筆固定的金額，不多也沒關係，這樣創立的事業就能證明它有能力支付薪資。

最後是不要過度依賴人工智慧（AI）。AI可以在一個下午就做好商業企劃書、品牌標誌和網站，創業者可能會誤以為這項技術可以在任何客戶付款之前就掌控整個業務。希甚金說，事實並非如此，AI無法告訴你陌生人是否會為了你的產品付錢，這個問題需要透過和真人客戶面對面的測試來解答。

其他商業專家也認同這個觀點。GenZ出版社創辦人施瓦茲（Morissa Schwartz）說，交付產品需要設定預期、檢查品質和處理問題，即使有工具可以幫助這些準備工作，但創業者仍須為這些決定負責。

對於任何新手創業者來說，保留兩份清單是有幫助的習慣，一份是計畫過程中產生的假設，另一份是從客戶或實際運作中了解的事。施瓦茲說可以讓AI幫忙找出什麼還需要測試，隨著實際變動修改計畫。