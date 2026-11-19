避險大亨艾克曼挺黃仁勳 轟Nvidia董事會草率決斷 不符股東最佳利益
艾克曼指控輝達董事會在黃仁勳醜聞尚未查明前就倉促逼退，並排除其回任可能，認為此舉草率且不符合股東最佳利益。
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艾克曼指控輝達董事會在黃仁勳醜聞尚未查明前就倉促逼退，並排除其回任可能，認為此舉草率且不符合股東最佳利益。
避險基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）創辦人艾克曼（Bill Ackman）在社群平台X發表了一篇長文指責Nvidia輝達(另稱英偉達)董事會，不僅在媒體大肆炒作黃仁勳醜聞時，倉促推動他離職，還在掌握所有事證之前，就排除他回鍋的可能，這樣做不符合依股東「最佳利益」。
艾克曼的核心指控是，輝達董事會的決策程序草率。他以黃仁勳辭職太快、董事會當時掌握的資訊有限為由，認為董事會過早下定論。
他指出，當時可能只來得及開一次視訊會議，沒召開實體會議，沒來得及查明事實並仔細討論。雖然董事會可以因為執行長與下屬有不正當關係而將其開除，但應該評估這種關係是否出於雙方合意，或涉及權力濫用，同時考量黃仁勳去職對公司、客戶、股東及其他利害關係人的影響。
他表示，如果自己是董事，不會根據媒體報導倉促判斷，而先確保董事會掌握所有事實後，再謹慎作出決定。
艾克曼還批評，輝達董事會在事實未明朗之前，就堅稱黃仁勳不可能回任執行長，可能違反注意義務。
艾克曼痛批輝達董事會承受不住壓力。他們可能因為媒體標題而慌了手腳，擔心外界觀感不佳，才覺得非做點什麼不可，結果形成一連串重大治理失誤。
他說：「對一家規模如此龐大、對美國乃至全世界都如此重要的公司而言，董事會的作為令人震驚，尤其是在此一歷史時刻。」
艾克曼認為董事會在媒體炒作下過早下結論，未充分查明事實就推動黃仁勳離職，且事先排除他回任的可能，整體決策程序過於草率。 他主張董事會應先掌握完整事證，再評估事件是否涉及合意或權力濫用，以及黃仁勳離職對公司、客戶、股東與其他利害關係人的影響。 他認為董事會可能因媒體標題與外界觀感而慌亂，急於做出反應，導致一連串治理失誤；對如此重要的公司而言，這種表現令他震驚。
精華 FAQ
艾克曼認為董事會在媒體炒作下過早下結論，未充分查明事實就推動黃仁勳離職，且事先排除他回任的可能，整體決策程序過於草率。
他主張董事會應先掌握完整事證，再評估事件是否涉及合意或權力濫用，以及黃仁勳離職對公司、客戶、股東與其他利害關係人的影響。
他認為董事會可能因媒體標題與外界觀感而慌亂，急於做出反應，導致一連串治理失誤；對如此重要的公司而言，這種表現令他震驚。
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