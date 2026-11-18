黃仁勳離任後，Nvidia雖公布亮麗財報並上修營收成長預測，股價仍連跌五個交易日，投資人持續關注接班與調查進展。（路透）

Nvidia輝達(另稱英偉達)臨時執行長柯蕾絲（Colette Kress）在黃仁勳 離任後的首場財報電話會議上表示，公司「一切照常」，結束時還說「我們搞得定」。但華爾街 並不買帳，輝達周三股價下跌2.9%，連續第五個交易日收黑。

華爾街日報報導，黃仁勳離任的細節、相關調查進度，以及誰可能出任正式執行長，都還沒有答案。分析師認為，柯蕾絲的說法未能消除投資人的疑慮。

CFRA Research資深副總裁齊諾（Angelo Zino）說，管理團隊沒能回答外界所有疑問，投資人聽完還是惴惴不安。他認為，柯蕾絲不必將2028會計年度營收成長預測由70%上修到75%，自行拉高門檻未必是好事。

Founder ETFs投資長卡西迪（Lauren Cassidy）將股價周三下跌歸因於董事長瓊斯表示，董事會不考慮讓黃仁勳回鍋。她認為黃仁勳無可取代，「願景教不來，也無法靠招聘取得，我還以為這已經是常識」，柯蕾絲「接下的是一個幾乎不可能勝任的角色」。她的基金專注於由傑出創辦人領導的公司，已在數日內賣出半數輝達持股。