Claude開發商Anthropic周三將IPO定價為每股83美元，高於原訂的70至78美元區間。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic以每股83美元定價IPO，募資規模擴大至793億美元，並搭配260億美元私募，總募資達1053億美元，估值約1.5兆美元。

Anthropic 周三將IPO定價為每股83美元，高於原訂的70至78美元區間。彭博資訊引述知情人士報導，投資需求強勁，發行規模也隨之增加。

Anthropic本身預計從IPO募得793億美元，另有260億美元私募，合計募資1053億美元。

單看IPO募資額，Anthropic已超越SpaceX 今年6月IPO初始發行募得的750億美元；不過，SpaceX行使超額配售權後，募資總額增至862億美元。

Anthropic周四即將在那斯達克掛牌，股票代號ANT，成為首家上市的前沿AI模型公司。

根據申報文件，Anthropic原本計畫發行8億140萬股。七名共同創辦人另計畫出售2360萬股。但在最新方案，Anthropic將出售股數增至9億5630萬股，現有股東另售2360萬股，合計約9.8億股A類普通股。

每股83美元的定價也使Anthropic估值高於原先設定的1.4兆美元目標。按完全稀釋股數計算，估值約1.5兆美元，但實際市值仍取決於流通股總數。

這樁上市案寫下AI產業的歷史時刻。該產業近期接連遭遇衝擊，包括美國期中選舉反映出強烈的反AI情緒，以及上周Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳遭撤換。利率上升也引發疑慮，市場擔心資料中心業者與新興雲端服務商難以負擔借貸成本。

Anthropic私募的參與者包括輝達、超微（AMD）、博通、Google、微軟、美光和台積電旗下TSMC Partners。申報資料顯示，輝達將投資100億美元。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）2021年與數名研究人員共同創辦公司，當時他們集體離開OpenAI。Anthropic以開發Claude系列AI模型聞名，主要向企業銷售產品與服務。