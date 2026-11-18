輝達標誌及股價下跌走勢，攝於16日。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳離職後，輝達新領導團隊提前加薪並增發股權獎勵安撫士氣，但董事會已表態不邀其回任，內部對公司未來仍有分歧。

輝達 （Nvidia）創辦人黃仁勳 辭職後，新領導團隊正設法提振員工士氣。金融時報與WIRED報導，代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）18日首度向全體員工發表談話，會議開始沒幾分鐘便宣布，公司將提前至12月加薪並發放更多股權獎勵，比原定時程提早數個月。

輝達新任董事長瓊斯（Harvey Jones）17日表示，黃仁勳已坦承有違反公司政策及規範的「私人行為」，董事會不會邀請他回任。輝達18日舉行黃仁勳辭職後首次全體員工大會，柯蕾絲與高階主管展現團結姿態。她說：「我今天在這裡就是要告訴各位，我們最想做的事，就是照顧好每一名員工，讓大家對公司有信心，不必擔心自己的薪酬。」

黃仁勳宣布離職以來，輝達股價已下跌13%，市值蒸發約5000億美元，員工擔憂股票薪酬受到影響。柯蕾絲表示，會前收到的700個問題中，以薪酬問題最多，其次是要求董事會提高透明度。知情人士透露，輝達通常在春季進行年度員工考核，但這次將提前至12月加薪並發放新的股權獎勵。

CNBC報導，一名與會者透露，新任董事長瓊斯與負責輝達超大規模運算及高效能運算業務的巴克（Ian Buck），也出席18日的員工大會。該人士表示，柯蕾絲傳達的訊息是：「讓我們繼續向前邁進。」

輝達員工流動率較其他大型科技公司低，許多員工十分崇敬黃仁勳。他的離職使部分員工與董事會立場對立。消息人士向CNBC透露，輝達內部支持黃仁勳回任的聲浪持續擴大。一名在輝達任職超過15年的前員工表示，工程部門員工尤其「極度崇拜他，幾乎把他當成半神」。

這名前員工表示，輝達通常在每季財報電話會議隔天上午舉行全體員工大會，18日雖是例行會議，情況卻是公司前所未見。黃仁勳過去都會在這類會議上花時間回答員工問題，這名前員工並形容柯蕾絲「急於展現公司現在換人掌舵」。

CNBC指出，柯蕾絲不僅必須填補黃仁勳離職後的領導真空，也正設法平息要求他回任的聲浪。一名與會人士透露，柯蕾絲16日在內部會議上告訴員工：「這是輝達的新時代。」有人提起黃仁勳時，她隨即轉移話題。

同樣出席18日員工大會的輝達共同創辦人馬拉霍斯基（Chris Malachowsky），在簡短問答環節中談到如何延續公司引以為傲的企業文化。他回憶，當年他與黃仁勳等共同創辦人都認為，把企業文化價值觀寫在海報上是「胡說八道」，而應落實在「你的行為方式、你與他人合作的方式，以及你的工作方式」之中。他相信這些價值觀經得起時間考驗。

馬拉霍斯基說：「我們會沒事的。」