輝達高層的說法與亮麗財報成績，似乎讓投資人感到寬慰。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達在黃仁勳卸任後首份財報中，明確否決其回鍋可能，並表示將審慎調整AI融資與市場策略，同時停止對中國出貨，但整體需求仍維持強勁。

人工智慧晶片大廠Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)在創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)辭去執行長後第一次公布財報，CNN 18日分析，輝達管理階層試圖在電話會議裡為公司確立前進方向，明確回拒讓黃仁勳回鍋的呼聲，安撫投資人輝達產品需求依然強勁，同時暗示今後公司業務將採取全新或更加審慎的作法。

輝達市值從上周日以來已蒸發7510億，輝達管理階層17日晚間公布財報時面臨如何安撫投資人的壓力。輝達高層的說法與亮麗財報成績似乎讓投資人感到寬慰，股價在17日盤後交易上漲4%。

黃仁勳卸下擔任33年的執行長之後，輝達公布第一份財報有四大重點：

董事會「一致同意」(unanimously agreed)黃仁勳請辭

雖然黃仁勳17日稍早發表聲明說願意重返崗位，新任董事會主席瓊斯(Harvey C. Jones)在電話會議開場便說，董事會無意恢復黃仁勳的執行長職務。瓊斯說，董事會希望盡快完成正式執行長的任命，但在找到最佳人選之前，不會倉促做決定。

瓊斯也說，公司尋找接班人期間，董事會對於財務長兼臨時執行長柯蕾絲(Colette Kress)領導能力「深具信心」。

瓊斯表示，物任執行長人選時已將國家安全疑慮納入考量。他說，董事會深知目前處於先進晶片技術與國家安全動態為市場帶來重大變革的世界，「新任執行長必須非常謹慎應對局勢」。

輝達正在「審慎評估」(rigorously evaluating)做為AI央行的角色

輝達向客戶提供融資與投資，協助客戶購買輝達晶片並建立AI基礎設施，在推動AI生態系成長扮演關鍵角色。不過，黃仁勳下台後這套模式能否持續受到質疑，「循環融資」作法也遭批評推高市場泡沫。

柯蕾絲在電話會議說，截至10月的本季末，公司為這類交易承諾投入1000多億元，但未來將審慎評估支持潛在客戶的協議。

輝達停止中國銷售

輝達第三季透過賣給中國的合規許可晶片賺進24億，占核心數據中心業務部門總營收2%，但柯蕾絲說輝達已停止對中國出貨。

投資機構Yorkville Ives & Co.合夥人兼資深總監艾夫斯(Dan Ives)說，如果把整個亞洲可能轉運的潛在漏洞納入計算，中國與香港銷售可能占輝達過去營收的15%。

AI晶片需求依然強勁

柯蕾絲說，輝達產品在市場上供不應求，特別是越來越多企業與消費者希望部署高度仰賴算力的人工智慧代理(AI agents)。這股需求讓輝達將2028年全年營收成長預期從原本的70%上調到75%。