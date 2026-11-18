「Nvidia銀行」調整投資策略 把關變嚴 新雲端業者首當其衝
輝達調整對AI產業的投資與融資策略，未來將更嚴格篩選對象，優先支持具實力的既有客戶與大型雲端業者，新雲端供應商則面臨更高門檻。
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輝達調整對AI產業的投資與融資策略，未來將更嚴格篩選對象，優先支持具實力的既有客戶與大型雲端業者，新雲端供應商則面臨更高門檻。
輝達（Nvidia）臨時執行長柯蕾絲（Colette Kress）周二表示，這家「AI界的銀行」將開始精挑細選投資對象，但會繼續與部分實力雄厚的現有客戶合作。
柯蕾絲在財報電話會議上以「有紀律」和「嚴謹」形容公司未來對AI供應鏈投資的審查方式。過去幾年，輝達已對OpenAI、Anthropic、CoreWeave和邁威爾科技等企業投入逾1,000億美元，形式包括股權投資及其他資金支持。
前執行長黃仁勳曾把AI產業比喻為五層蛋糕，並在每一層都進行投資。他也曾在台上點名新創企業創辦人，仿照脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的口吻說：「我投資你、我投資你、我投資你。我給你錢、我給你錢。」
外界批評輝達與客戶的交易形成「循環交易」，可能人為推高AI與算力需求，黃仁勳反駁這些說法。
柯蕾絲表示，輝達「以支持產業生態系為榮，但隨著市場成熟、其他資金來源增加，公司正嚴謹評估未來投資、承諾與擔保」。
如果輝達收緊融資，新興的「新雲端」（neoclouds）算力供應商將首當其衝。這個產業近期因為大量舉債備受關注。不過，投資人對輝達財報電話會議內容反應正面，Nebius和CoreWeave股價周二盤後分別大漲逾11%和9%。
彭博行業研究分析師辛格（Mandeep Singh）說：「輝達可能優先運用資產負債表支持供應商，而非為新雲端業者融資。」輝達目前的供應承諾總額達3,900億美元，主要來自記憶體晶片採購。
柯蕾絲表示，信用評等未達投資等級的客戶，包括上市新雲端業者與未上市客戶，都必須先找到客戶，確保有人使用他們採購的輝達晶片。輝達也將優先協助已取得土地、能源和建物的資料中心客戶。柯蕾絲說，這「可能是我們今後的首要工作之一」。
辛格指出，擁有投資級評等的大型雲端業者，未來可能比新雲端業者更能帶動輝達銷售。
輝達的投資策略最終仍將由正式接任的執行長決定。上周出任公司首位董事長的瓊斯（Harvey Jones）表示，董事會不急著加快遴選黃仁勳接班人的進度。
柯蕾絲表示，公司未來會以更「有紀律」與「嚴謹」的方式審查投資、承諾與擔保，不再像過去那樣廣泛出手，而是更精挑細選合作對象。 信用評等未達投資等級的新雲端業者最可能首當其衝，尤其是還沒找到實際客戶、或尚未具備土地、能源與建物等條件的資料中心案子。 因為輝達過去對多家AI公司投入大量資金，外界擔心形成循環交易；若改為優先支持大型、投資級雲端業者，資金與晶片需求將更集中到成熟客戶。
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柯蕾絲表示，公司未來會以更「有紀律」與「嚴謹」的方式審查投資、承諾與擔保，不再像過去那樣廣泛出手，而是更精挑細選合作對象。
信用評等未達投資等級的新雲端業者最可能首當其衝，尤其是還沒找到實際客戶、或尚未具備土地、能源與建物等條件的資料中心案子。
因為輝達過去對多家AI公司投入大量資金，外界擔心形成循環交易；若改為優先支持大型、投資級雲端業者，資金與晶片需求將更集中到成熟客戶。
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