輝達將更嚴格審查AI供應鏈投資，並優先支持已具備土地、能源與建物的資料中心客戶。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達調整對AI產業的投資與融資策略，未來將更嚴格篩選對象，優先支持具實力的既有客戶與大型雲端業者，新雲端供應商則面臨更高門檻。

輝達 （Nvidia）臨時執行長柯蕾絲（Colette Kress）周二表示，這家「AI界的銀行」將開始精挑細選投資對象，但會繼續與部分實力雄厚的現有客戶合作。

柯蕾絲在財報電話會議上以「有紀律」和「嚴謹」形容公司未來對AI供應鏈投資的審查方式。過去幾年，輝達已對OpenAI 、Anthropic、CoreWeave和邁威爾科技等企業投入逾1,000億美元，形式包括股權投資及其他資金支持。

前執行長黃仁勳 曾把AI產業比喻為五層蛋糕，並在每一層都進行投資。他也曾在台上點名新創企業創辦人，仿照脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的口吻說：「我投資你、我投資你、我投資你。我給你錢、我給你錢。」

外界批評輝達與客戶的交易形成「循環交易」，可能人為推高AI與算力需求，黃仁勳反駁這些說法。

柯蕾絲表示，輝達「以支持產業生態系為榮，但隨著市場成熟、其他資金來源增加，公司正嚴謹評估未來投資、承諾與擔保」。

如果輝達收緊融資，新興的「新雲端」（neoclouds）算力供應商將首當其衝。這個產業近期因為大量舉債備受關注。不過，投資人對輝達財報電話會議內容反應正面，Nebius和CoreWeave股價周二盤後分別大漲逾11%和9%。

彭博行業研究分析師辛格（Mandeep Singh）說：「輝達可能優先運用資產負債表支持供應商，而非為新雲端業者融資。」輝達目前的供應承諾總額達3,900億美元，主要來自記憶體晶片採購。

柯蕾絲表示，信用評等未達投資等級的客戶，包括上市新雲端業者與未上市客戶，都必須先找到客戶，確保有人使用他們採購的輝達晶片。輝達也將優先協助已取得土地、能源和建物的資料中心客戶。柯蕾絲說，這「可能是我們今後的首要工作之一」。

辛格指出，擁有投資級評等的大型雲端業者，未來可能比新雲端業者更能帶動輝達銷售。

輝達的投資策略最終仍將由正式接任的執行長決定。上周出任公司首位董事長的瓊斯（Harvey Jones）表示，董事會不急著加快遴選黃仁勳接班人的進度。