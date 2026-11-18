Anthropic早期投資人賺翻 FTX創辦人卻痛失70倍報酬
Anthropic上市估值上看1.4兆美元，讓早期押注者獲得驚人回報；相較之下，FTX因破產出售持股而痛失巨額獲利，成為最鮮明對照。
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Anthropic上市估值上看1.4兆美元，讓早期押注者獲得驚人回報；相較之下，FTX因破產出售持股而痛失巨額獲利，成為最鮮明對照。
Anthropic周四掛牌，一小群早早積極押注這家AI新創的創投業者，預估合計可取得超過1,000億美元帳面收益。
Anthropic估值屆時預計可達1.4兆美元或更高。金融時報報導，這將是AMP PBC創辦人米德哈（Anjney Midha）2021年首次投資Anthropic時估值的2,300倍左右。AMP PBC屬於較少為人知的投資機構，其投資報酬倍數可望超越一些大型創投對手。
Spark Capital和Factorial Funds在2023年Anthropic估值約40億美元時參與C輪投資，按1.4兆美元估值推算，這兩家公司的持股價值將分別達約110億和100億美元。
流行歌手瑪丹娜的經紀人奧瑟里（Guy Oseary）眼光也精準獨到。他早期投入略高於4億美元，有望淨賺逾70億美元。他與演員艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）共同創辦的Sound Ventures，投資報酬約17倍。
更驚人的是已入獄FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）原本有望取得的約70倍回報。FTX在2024年破產時被迫出售當時價值5億美元的Anthropic持股；如果保留到上市，這筆持股將值350億美元左右。
知名創投公司Thrive Capital和Andreessen Horowitz則完全未投資Anthropic；Thrive創辦人庫許納（Josh Kushner）曾在一則已刪除的貼文中說，自家公司「老派」，習慣在同一領域僅支持一家公司。Thrive是OpenAI最大、最公開的支持者之一。
依報導估算，這批早早押注Anthropic的創投與投資者，合計可取得超過1,000億美元的帳面收益，顯示AI新創估值飆升帶來極大的紙上獲利。 AMP PBC創辦人Anjney Midha、Spark Capital、Factorial Funds與Guy Oseary都屬受惠者，其中Midha早期估值約增至2,300倍，Guy Oseary則可望淨賺逾70億美元。 FTX在2024年破產時被迫出售當時價值5億美元的Anthropic持股，若能一路持有到上市，這筆股份估值約可達350億美元，等於原本可望有約70倍回報卻全數錯過。
精華 FAQ
依報導估算，這批早早押注Anthropic的創投與投資者，合計可取得超過1,000億美元的帳面收益，顯示AI新創估值飆升帶來極大的紙上獲利。
AMP PBC創辦人Anjney Midha、Spark Capital、Factorial Funds與Guy Oseary都屬受惠者，其中Midha早期估值約增至2,300倍，Guy Oseary則可望淨賺逾70億美元。
FTX在2024年破產時被迫出售當時價值5億美元的Anthropic持股，若能一路持有到上市，這筆股份估值約可達350億美元，等於原本可望有約70倍回報卻全數錯過。
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