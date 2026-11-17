美股科技七雄2025年初以來 僅兩檔跑贏史坦普500 勝出關鍵曝光
2025年以來，美股科技七雄僅Alphabet與蘋果股價勝過史坦普500，市場正挑選AI贏家，兩公司因不同AI策略而受青睞。
AI摘要
文章摘要整理：
2025年以來，美股科技七雄僅Alphabet與蘋果股價勝過史坦普500，市場正挑選AI贏家，兩公司因不同AI策略而受青睞。
自2025年初以來，美股科技七雄中只有兩家公司的股價報酬率超越史坦普500指數。分析師認為，這與兩家公司整合AI的策略有關。
這段期間，Alphabet股價累計上漲50.8%，蘋果（Apple）上漲42%，都高於史坦普500指數29%的報酬率。亞馬遜（Amazon）、Meta、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）則都落後大盤。
MarketWatch報導，晨星（Morningstar）分析師柯文（William Kerwin）表示，市場正在「挑選AI贏家」。Alphabet受投資人青睞，部分原因是旗下張量處理器（TPU）可與輝達晶片競爭，前沿AI模型Gemini也能與OpenAI和Anthropic的模型抗衡。
蘋果沒有自有AI模型，但把AI用於改善使用者體驗，並透過合作夥伴推進相關應用，在AI開發上的支出也明顯低於同業。
Tandem Investment Advisors共同投資長卡魯（Ben Carew）表示，蘋果「做出明智決定」，沒有像其他科技七雄一樣投入巨資參與AI競賽。他指出，市場可能認為其他公司的鉅額支出未必能帶來相稱的回報。
MoffettNathanson分析師莫菲特（Craig Moffett）指出，蘋果的吸引力恰恰在於它與整體AI題材的關聯性較低。當投資人擔心主要對手能否從AI基礎設施支出中獲利時，便可能轉向蘋果，將它視為「安全」選擇。
但蘋果也面臨挑戰。莫菲特認為，iPhone 18系列的市場表現遠不如去年的iPhone 17；AI代理也可能繞過蘋果，削弱該公司對自家系統的掌控。
Alphabet則受惠於投資人看法的明顯轉變。卡魯表示，Alphabet已將自己定位為AI競爭者，旗下TPU業務甚至可以說已侵蝕輝達在晶片市場的市占率與主導地位。
不過，兩家公司近期股價走勢已出現分化：蘋果股價距離上周創下的收盤高點不到2%，Alphabet股價則較5月的收盤高點下跌約30%。
只有Alphabet與蘋果兩檔表現優於大盤，前者累計上漲50.8%，後者上漲42%；史坦普500同期報酬率約29%，其餘五家都落後指數。 分析師指出，Alphabet被視為真正的AI競爭者，旗下TPU可與輝達晶片抗衡，Gemini也能對打OpenAI與Anthropic模型，因此市場給予更高評價。 蘋果沒有自有AI模型，但透過合作夥伴與產品體驗整合AI，支出也低於同業；投資人擔心其他科技巨頭的巨額AI投入未必回本時，便可能轉向蘋果。
精華 FAQ
只有Alphabet與蘋果兩檔表現優於大盤，前者累計上漲50.8%，後者上漲42%；史坦普500同期報酬率約29%，其餘五家都落後指數。
分析師指出，Alphabet被視為真正的AI競爭者，旗下TPU可與輝達晶片抗衡，Gemini也能對打OpenAI與Anthropic模型，因此市場給予更高評價。
蘋果沒有自有AI模型，但透過合作夥伴與產品體驗整合AI，支出也低於同業；投資人擔心其他科技巨頭的巨額AI投入未必回本時，便可能轉向蘋果。
上一則
台灣晶片大亨坐擁972億美元 但台股重挫 AI造富潮能撐多久？
下一則