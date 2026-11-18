AI摘要 文章摘要整理： 第3季13F文件顯示，多家機構投資人減少資料中心與AI晶片曝險，至少138家基金清倉相關部位，索羅斯、朱肯米勒與泰珀等也同步調整持股。

美國大型投資機構第3季持股變動顯示，機構投資人對資料中心類股的興趣轉淡，至少138家基金完全出清資料中心相關部位，包括「金融巨鱷」索羅斯在內的至少12個家族辦公室，同步減持Nvidia輝達（另稱英偉達）；曾為美國財長貝森特導師的朱肯米勒家族辦公室，則出清超微 （AMD）。

機構投資人陸續向美國證管會（SEC）提交上季持股變動的13F文件，反映截至9月30日的持股，而非目前部位，因此尚無法判斷法人如何因應10月以來的AI類股跌勢、或輝達創辦人黃仁勳 的辭職風波。

路透分析避險基金、退休金基金及財管機構等法人申報的近6400份文件後發現，上季至少138家基金都完全出清資料中心相關持股。

索羅斯基金管理公司上季減持輝達持股近兩成，賣出約20.6萬股，減碼幅度為今年來最大。

朱肯米勒旗下的Duquesne家族辦公室，上季大砍台積電ADR持股約94.5%，僅剩3萬2700股，同時出清超微、晟碟（Sandisk）及Google母公司Alphabet持股，並退出聯合航空和達美航空。但Duquesne仍買進其他科技股，新建AppLovin、Palantir、SpaceX及WD等業者的股票部位，加碼亞馬遜、Unity和希捷等。

駿利亨德森（Janus Henderson）第3季降低台積電ADR持股約58.1%，降至331萬6820股，同時減碼甲骨文、Visa及部分生技股，新揭露持股包括SpaceX、SK海力士和意法半導體，另加碼高通。

知名避險基金經理人泰珀（David Tepper）旗下的Appaloosa出清超微、博通和高通，減持Alphabet，並新買進甲骨文、應用材料等。

高盛上季則加碼輝達、SpaceX及Meta等持股，減碼美光、應材和特斯拉等。避險基金Third Point第2季出清輝達後，第3季重新買進150萬股，另新建Meta、微軟及美銀等部位。

老虎環球管理（Tiger Global）加碼AI晶片業者Cerebras，持股增加48%，同時減碼Alphabet 42%，並新建法拉利和Xanadu量子科技等部位。