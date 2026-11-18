美國汽油價格跌至八個月來低點，主要因為這個月國際油價普遍下跌，由於波灣緊張局勢推高的通膨壓力開始緩解。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國10月零售銷售與核心零售額優於預期，顯示經濟仍具動能，也讓市場更看好Fed 12月升息，但通膨與家庭財務壓力仍限制後續消費。

美國10月整體零售銷售持續溫和成長，潛在需求指標更意外升抵8月以來新高，凸顯美國經濟維持正向動能，強化聯準會 （Fed）12月升息的預期。對Fed利率最敏感的2年期公債殖利率 ，以及基準的10年期公債殖利率，17日同步上揚。

美國商務部人口普查局17日公布，10月零售銷售月增0.2%，高於市場預期，但遠低於9月未經修正的月增0.8%。

然而，潛在需求指標，也就是扣除汽車、汽油、建材、食品服務的控制組零售額（核心零售銷售）增加0.6%，高於經濟學家預測的0.3%，並寫8月以來新高。政府計算國內生產毛額（GDP）的商品開支時，會納入核心零售銷售。

這份報告顯示，第4季之初，消費者需求好壞參半。就業市場穩定、加上美股先前攀漲，協助家庭撐過廣泛的物價漲勢；生活必需品如糧食與能源，價格均上揚。

亞馬遜、沃爾瑪、目標百貨（Target）等在10月的季節性促銷，或許也有助支撐銷售。業者指出，通膨環境讓消費者更在意性價比。

13個零售項目中，有七個走升，包括非實體零售商、健康與個人照護商店、加油站、建材商等。家具、汽車、嗜好用品買氣則下滑。

另外，美國汽油價格跌至八個月來低點，主要因為這個月國際油價普遍下跌，由於波灣緊張局勢推高的通膨壓力開始緩解。美國汽車協會（AAA）的數據顯示，全美普通無鉛汽油的平均價格，現在降至每加侖3.78美元。

Energy Aspects石油產品分析師杜安說，美國汽油的批發價格已從高點急速下跌，當然會使得加油站降價一些，不過價格還是高於伊朗戰爭之前的水準。

加油站油價可望下跌的其他因素包括，美國汽油庫存量原本4月末開始一直低於季節水準，如今開始回升。此外，冬季駕車出遊的需求減少，汽油價格向來會隨之走低。

美國總統川普承認，共和黨期中選舉失利很大原因，是中東戰事衝擊到油價；他近日示意將延後對伊朗恢復攻擊。

然而，伊朗戰爭推高通膨是不爭的事實，仍持續侵蝕家庭的購買力。政府上月數據顯示，經通膨和稅收調整後的家庭可支配收入，9月下降了0.3%。

消費支出主要由高所得家庭支撐，這些家庭因股市上漲而得以抵禦通膨衝擊。但近期由科技股領跌的拋售潮，可能使這些消費者更加謹慎，從而抑制消費。

經濟學家還注意到，隨著今年稍早的退稅款已用罄，越來越多的家庭開始依賴信用卡。此外，家庭儲蓄減少，不得不動用積蓄來支付消費。9月的儲蓄率已降至近四年來最低。