AI摘要 文章摘要整理： 波克夏第3季大舉回購庫藏股並加碼達美航空、住宅建商，同時減持多檔金融與消費股，現金部位仍高達3774億美元。

曾由「股神」巴菲特 執掌的波克夏 （Berkshire Hathaway）揭露最新持股狀況。該公司第3季加碼達美航空 與美國住宅建商、持續減碼金融股，並砸下創紀錄的約96億美元，買回自家股票。不過，現金部位仍增至3774億美元，新任執行長亞伯（Greg Abel）如何運用這筆巨款，備受關注。

綜合彭博資訊與華爾街日報報導，波克夏周一申報，上季買進逾700萬股達美（Delta Air Lines），持股比率升至9.8%，截至9月底市值約54億美元。波克夏與航空業多年來「分分合合」，今年稍早再度投資達美航空。

住宅市場也是加碼重點。波克夏上季買進逾1300萬股住宅建商Lennar，另持有Lennar的同業D.R. Horton股票，今年還完成了約68億美元全現金交易收購Taylor Morrison，擴大在美國住宅市場的布局。

金融股則遭減持。波克夏賣出逾2700萬股美國銀行（BofA），持股比降至6.5%，延續2024年以來的減碼動作；另出售所持Capital One Financial過半股票，同時減持網路基礎設施服務商威瑞信（VeriSign）、美國鋼鐵生產商Nucor與超市業者克羅格（Kroger）。

波克夏的大部分持股維持不變，最大持股仍是蘋果、Alphabet、美國運通、美國銀行和可口可樂。

先前連續兩季大舉買進的Alphabet，上季則暫停加碼，持股數量維持不變，仍位居波克夏十大重倉股前段班。另一個亮點則是新進義大利科技公司Bending Spoons，持有約2069萬股，上季底市值約6.89億美元。

整體而言，波克夏第3季買進約24億美元股票、賣出約28億美元，淨賣出4.26億美元。即使大舉買回自家股票，現金仍較前季增加；扣除205億美元尚未交割的美國短期公債交易後，現金約為3570億美元。

亞伯今年接替巴菲特出任執行長，已陸續推動數十億美元交易，並將投資觸角伸向AI。除了投入100億美元支持Google母公司Alphabet的AI業務，也投資運用AI改造既有事業的義大利企業Bending Spoons。後者上月披露，波克夏持有其4%股權。

不過，部分股東認為，除了Alphabet投資與買回庫藏股，今年整體投資活動平淡，還看不出亞伯管理投資組合的風格。

Cheviot Value管理公司投資組合操盤手波拉克表示，身為波克夏股東，他至今仍無法明確判斷亞伯將如何操盤。波克夏A股今年來上漲19%，優於標普500指數的8.3%漲幅。近幾周，市場對AI基礎建設熱潮的疑慮升高，投資人轉向波克夏尋求避風港。