AI摘要 文章摘要整理： 巴菲特宣布今年感恩節捐出價值55億美元的波克夏股票給家族基金會，並重申對公司未來與接班人亞伯的信心，同時維持8年內逐步出清持股的計畫。

「股神」巴菲特 提高今年的感恩節 年度捐款金額，將捐贈價值55億美元的波克夏 股票，給家族旗下的四個基金會。他同時強調儘管卸任，對波克夏的信心一如既往。

巴菲特還提到，善意不只無價，還會帶來複利。他說自己的好運，來自對他友善、卻不求回報的人，呼籲大家在今年感恩節謝謝生命中無私付出的人。更好的是，自己也成為他人的貴人。

巴菲特17日在給波克夏股東的感恩節訊息中表示，將對三個子女的基金會，各捐贈約11億美元，另外以巴菲特亡妻名字命名的基金會，也會獲得22億美元捐款。上述捐款包含最多923萬股的波克夏B股股票。

巴菲特也告訴股東，他對「波克夏的未來，比以往更有信心」，接班人亞伯表現超乎他的預期，他對波克夏的信心一如既往。波克夏股價在本月締造歷史新高，市值來到約莫1.26兆美元。

高齡96歲的巴菲特，7月宣布打算在未來八年出清手上的波克夏持股，並表示不會繼續捐款給蓋茲基金會。去年公布文件顯示，比爾蓋茲與已故的性犯罪者艾普斯坦有來往，巴菲特於是不再捐款給蓋茲基金會。

巴菲特今年感恩節對四個家族基金會的捐款總額，雖然是去年的四倍，但若要在八年內捐光持股，仍須大幅提高捐款額。據彭博億萬富豪指數，巴菲特淨資產達1684億美元，其中波克夏持股價值在1620億美元以上。路透也說，巴菲特仍持有13%左右的波克夏股票。