輝達17日公布2027財年第3季財務報告。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達代理執行長柯蕾絲表示，黃仁勳下台後公司營運一切照常，且台積電高層親訪協助過渡，同時她看好AI需求續增並維持高毛利。

紐約時報報導，Nvidia輝達17日公布2027財年第3季財務報告後，代理執行長柯蕾絲首度在財報會議上，公開談及創辦人黃仁勳 下台後的公司運作，強調輝達業務一切照常，員工與合作夥伴仍全力支持公司。她並透露，台積電 高層本周親自造訪輝達辦公室，積極協助公司度過過渡期。

柯蕾絲（Colette Kress）17日在財報電話會議上首度回應輝達過去一周的動盪。她表示，公司高層這段期間積極投入財報準備工作，並支持全球各地員工。儘管內部對近期事件存在不同看法，但她相信員工仍全心投入工作。她說：「我們擁有全球最優秀的技術人才，以及世界級的產品發展藍圖。」並強調「一切業務照常運作」。

同時，柯蕾絲透露，台積電高層本周曾親自造訪輝達辦公室，而且「全力投入協助我們」，顯示雙方合作並未因黃仁勳下台而中斷。黃仁勳過去曾表示，輝達與台積電的合作關係，是建立在他與台積電高層握手達成的協議之上。如今黃仁勳離開執行長職位，外界關注雙方合作是否受到影響。

另外，隨著美國期中選舉落幕，部分新當選的民主黨人揚言阻止資料中心開發，並加強管制AI企業，輝達也面臨政治環境變化的挑戰。被問及這些變化對公司的影響時，柯蕾絲表示，企業必須攜手合作，讓地方社區了解興建資料中心帶來的機會，包括創造就業及增加稅收。她強調，代理型AI的需求將持續成長，不僅延續至2027年，也會持續到2028年。

在財務展望方面，柯蕾絲表示，輝達有信心將毛利率維持在70%以上。先前投資人擔心，市場競爭加劇可能迫使輝達降低晶片售價，進而壓縮獲利空間。不過，柯蕾絲對維持高毛利率表達信心，顯示公司預期強勁需求仍足以支撐晶片價格。

至於黃仁勳稍早表示願意回任執行長，輝達董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）指出，董事會正在評估公司內部及外部人選，尋找正式接班人。他說：「遴選過程將會十分徹底，我們希望盡快任命正式執行長。」但他強調，董事會不會為了加快速度，而在找到真正合適的人選之前倉促做出決定。

現年59歲的柯蕾絲2013年加入輝達，長期擔任財務長，先前曾在德州儀器、微軟及思科擔任財務相關職務。黃仁勳當年面試22名候選人後，最終選中柯蕾絲擔任財務長。如今她在黃仁勳下台後暫掌輝達，成為穩定公司營運的關鍵人物。