紐約證交所交易大廳。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美股周二收黑、史坦普500連跌4日，市場受AI風險與科技股波動壓抑；不過輝達財報與財測優於預期，盤後股價強彈4%。

美股 三大指數周二（17日）收跌，延續科技股造成的跌勢，史坦普500 指數連續第四個交易日下跌，為9月來最長連跌走勢，反映輝達（Nvidia）近日身陷醜聞和爭議，加劇市場對AI基礎設施快速擴張所伴隨風險的擔憂。輝達盤後公布財報和本季營收展望都優於預期，消息帶動盤後股價勁揚4%。

道瓊工業指數17日收盤下跌848.75點，跌幅1.64%，收報50,759.42點；史坦普500指數跌76.06點，跌幅1.03%，收報7,340.53點；那斯達克指數下跌181.37點，跌幅0.74%，收報24,328.38點。

費城半導體指數小漲32.23點，漲幅0.34%，報9,642.88點。

美國國家安全局用於內部通信的高度機密網絡中斷後，美股一度擴大跌幅，隨後跌幅收斂，因為上周辭職的輝達前執行長黃仁勳發表聲明稱願意回歸。不過，輝達董事會已表明，並未考慮讓黃仁勳回歸。

除了輝達外，Anthropic預計於周三進行巨額首次公開發行（IPO），使得市場進一步加劇緊張情緒。

WealthspireAdvisors高級副總裁Oliver Pursche表示：「史坦普500指數中的所有類股都下跌。因此，這顯然反映了投資者整體的緊張情緒，而非由特定股票所驅動，無論是否與AI相關。」

他說：「這是所有現有事件共同作用的結果，且似乎更多是由投機情緒驅動，而非事實驅動。這並非完全與灰達有關。」

輝達在盤後公布財報，儘管市場預期極高，但市場參與者顯然感到滿意。輝達上季營收1,158.4億美元，高於市場預期的1,091億美元；本季營收財測將在1,300億美元，上下加減3%。分析師此前給出的平均預估為1,253億美元。當季毛利率將約為71.5%。消息帶動股價在盤後交易中一度勁揚4%。

此前，AI交易已面臨民眾對大型資料中心的反對。而且，輝達執行長因被桃色間諜疑雲和與下屬爆發婚外情而離職，科技股因此受到衝擊。投資者也急於看到超大規模雲服務商巨額資本支出的回報。

川普政府進一步封鎖中國資料中心設備進口的計畫，在黃仁勳離職後獲得更多支持，儘管亞馬遜、Alphabet GOOGL、Meta等公司表示反對。

AI熱潮曾助推費城半導體指數今年以來的漲幅在6月一度高達106%，但此後熱情減退，目前漲幅已縮小至約34%。

盤中稍早公布的美國經濟數據顯示，零售銷售基本面強勁，工業生產趨弱，進口價格上漲，這主要受石油成本急升推動。住房建築商信心指數驟降至2012年4月以來的最低水準。

類股方面，軟體與服務類股、航空和銀行類股明顯跑輸大盤。

軟體股普遍下跌，其中Salesforce 、Workday 、Intuit和 Adobe的跌幅在4.3%至9.5%之間。

微軟下跌2.3%。摩根大通下跌2.4%，此前該公司宣布，內部人士Bregje deBest將於2027年初接替Jeremy Barnum出任財務長。

聯準會官員日益暗示，頑固的通膨使他們對採取激進的升息路徑持更加開放的態度。芝商所（CME） 的FedWatch工具顯示，市場認為12月升息1碼機率為95.4%，幾乎已成定局。周三的聯邦公開市場委員會（FOMC）10月會議記錄，或將有助於投資者了解美聯儲對近期貨幣政策的立場。