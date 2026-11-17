輝達在黃仁勳下台後首度公布財報，營收與獲利雙雙優於預期，並上修明年成長展望，帶動股價盤後上漲約2%。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達在黃仁勳離任後首份財報表現亮眼，營收與獲利皆優於預期，並上修未來成長展望，顯示AI晶片需求仍然強勁。

輝達 （Nvidia）公布戲劇性去職後的首份財報，營收與獲利雙雙優於預期，並上修明年成長展望，顯示AI晶片需求依然強勁。

輝達周二發表聲明，本季（第4季）營收預估為1,300億美元，加減3%。分析師平均預估為1,253億美元。輝達同時預測下一會計年度營收成長75%，高於先前預估的70%。

代理執行長的財務長柯蕾絲（Colette Kress）在聲明中說：「我們的動能是真的。」她表示，新一代晶片Vera Rubin起步「氣勢驚人」，「我們的藍圖按計畫推進，企圖心前所未有。」

這份展望意味著，儘管圍繞輝達的挑戰升溫，公司仍將持續受益於暴增的 AI 運算需求。

這家晶片商33年來首度沒有黃仁勳 掌舵，市場也日益憂心AI基礎建設支出將放緩，但董事長瓊斯（Harvey Jones）在財報電話會議駁斥黃仁勳可能回鍋的傳言。他說，董事會一致接受黃仁勳辭職，無意讓他回鍋。

至於第3季，營收年增103%至1,158億美元，優於分析師預期的1,093億美元；調整後每股盈餘2.68美元，也高於預期的2.47美元。

其中，最大營收來源資料中心業務成長逾一倍，達1,076億美元，超越市場預期的1,019億美元。單季營收甚至超過英特爾與超微（AMD）全年營收的總和。

董事會另宣布，公司股票回購計畫加碼1,500億美元。不過，輝達的採購支出承諾也從三個月前的3,660億美元，激增至5,180億美元，部分原因是記憶體晶片成本上漲。

這份財報讓近幾週股價重挫的投資人稍感安心。報告發布後，盤後股價上漲約 2%。

市場研究機構Emarketer分析師伯恩（Jacob Bourne）指出，即使輝達繳出亮眼財報，仍難以轉移市場對領導層危機的關注，局勢依然充滿變數。