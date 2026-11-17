AI摘要 文章摘要整理： 銀行因AI基礎建設貸款快速膨脹而開始降風險，ING與法興正出售涉星際之門等資料中心貸款，歐洲監管也同步加強檢查。

英國金融時報報導，為AI基礎建設熱潮提供數十億美元貸款 的銀行，正設法降低風險。民主黨在美國期中選舉大勝後，市場更加關注銀行對AI產業的放款。

報導引述知情人士指出，荷蘭ING銀行和法國興業銀行近日尋求出售合計最高8億美元的資料中心貸款，包括甲骨文 和OpenAI 「星際之門」（Stargate）計畫相關貸款。

ING正在標售的貸款合計5億美元，涉及資料中心業者CyrusOne、EdgeConnex、Vantage Data Centers，以及甲骨文支持的新墨西哥州Project Jupiter。Project Jupiter目前仍面臨供電問題。

法國興業銀行則尋求出售3億美元專案融資貸款，涉及甲骨文在威斯康辛州的Project Lighthouse和德州的Project Frontier。這兩個計畫加上Project Jupiter，去年共向數十家銀行籌得逾560億美元建設貸款。

銀行數月來持續尋求出售資料中心貸款，愈來愈擔心放款風險過度集中於AI產業，以及少數大型科技企業和頂尖AI實驗室。銀行為了在年底前降低帳面風險，正加快出售貸款。美國期中選舉結果，也加深資料中心可能面臨更嚴格監管的疑慮。

不過，一位知情人士說，威斯康辛州和德州計畫的貸款，報價仍高於面額九成，反映出售主要是「調整投資組合」，而非迫切擔心信用品質。

不過，知情人士也補充，新墨西哥州園區的貸款，預料將以面額約八五折成交。甲骨文近日因供電許可延誤，已就這個園區發出不可抗力通知。

除了出售債務，銀行也尋求信用保險和風險移轉交易，以擴大放款空間。近日愈來愈多融資案採用144A架構，讓債務能轉售給更廣泛的機構投資人，因為很多銀行對單一借款人的風險限額已更加謹慎。

知情人士說，Anthropic的630億美元融資案，以及SpaceX用於購買AI晶片的400億美元融資，預計未來幾個月都將在144A債券市場交易。部分主要銀行因擔心對Anthropic的風險過度集中，已退出此案。

年利達律師事務所駐紐約結構型融資合夥人勒金（David Lucking）說：「銀行一直把債務留在帳上，資本運用並不划算。銀行必須設法繼續放款，既要考量資本，也要顧及風險限額和內部資產負債表。」

不過，部分資料中心貸款訂有保密條款，銀行不得向第三方揭露貸款資訊，因此無法透過信用違約交換、合成風險移轉等交易避險。

歐洲監管機關也加強檢查銀行對資料中心及其他AI基礎建設的放款。

一位了解情況的人士說，英國央行正要求當地銀行提供資料中心專案貸款的詳細資料，納入例行監理。

其他知情人士透露，歐洲央行也正籌劃監理檢查，檢視歐元區銀行對資料中心融資的風險，以及管理這些貸款的方式。相關計畫已在10月底和銀行主管開會時首次討論。