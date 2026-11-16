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本周「這件事」威力驚人 上班族爭相請假 外送業受惠 串流平台恐遭殃

編譯陳律安／綜合外電
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GTA 6即將在本周四上市，全球玩家迫不及待，準備在第一時間開玩。（歐新社）
GTA 6即將在本周四上市，全球玩家迫不及待，準備在第一時間開玩。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

《俠盜獵車手6》即將上市，預購與銷售規模驚人，帶動員工請假、外送訂單與創作者流量暴增，同時也可能分流電影與串流平台觀眾。

距離上一代《俠盜獵車手》問世已相隔13年，玩家正摩拳擦掌，迎接分析師口中可能創下史上最大規模上市紀錄的電玩遊戲。

CNBC報導，這款系列最新作《俠盜獵車手6》（GTA 6），預定11月19日正式上市，此前Take-Two Interactive旗下的Rockstar Games已兩度延後發售。Roth分析師韓德勒（Eric Handler）估計，Rockstar投入超過10億美元開發這款遊戲。

GTA 6銷量可能締造新紀錄。Sensor Tower估計，截至11月13日，數位版預購量已超過1,200萬份，預售金額約11.8億美元。

摩根士丹利則預測，到2027年3月，銷量可能達到4,000萬份，以標準版定價79.99美元粗估，銷售額將上看32億美元，超越全球影史票房冠軍《復仇者聯盟：終局之戰》的29.4億美元。

除了上市首周的熱潮，GTA系列也向來能長年維持玩家的高度參與。即使推出至今已13年，GTA 5今年仍是Twitch平台觀看次數前五高的遊戲之一。

隨著GTA 6上市在即，投資人也高度關注。Take-Two股價自2023年初以來已上漲逾一倍。

外界認為，GTA 6上市不僅是開發商Rockstar Games及母公司Take-Two的重大里程碑，也將為整個遊戲產業帶來龐大商機。

Take-Two執行長澤爾尼克（Strauss Zelnick）最近接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時談到市場需求，表示：「我們在談論這類事情時，向來相當審慎，但這次原本就抱持很高的期待，而目前的情況遠遠超出預期。」

數位生態系中的實況主與內容創作者，也將GTA 6上市視為吸引觀眾、提高訂閱及廣告收入的絕佳機會。

在Twitch擁有37.5萬名追隨者、也在YouTube及其他社群平台發布內容的創作者Deansocool表示，GTA 6將有助創作者擴大觀眾群，也讓新進實況主有機會一舉成名。

他接受CNBC訪問時表示：「這款遊戲將在2027年造就許多百萬富翁。許多創作者必須明白，機會就在眼前。這就是那張黃金門票，其規模將是《要塞英雄》（Fortnite）的100倍。」

Twitch產品長明頓（Mike Minton）表示：「這項機會不會隨著遊戲上市熱潮結束，而是能長期延續，讓創作者擴大、經營並留住觀眾群，最終靠內容創作賺錢養活自己。」

GTA系列最新作上市可能吸引極大關注，影響力甚至將超越電玩遊戲領域。

職場休假管理平台BambooHR指出，GTA 6上市當天的帶薪休假申請量，比2024年及2025年的相對應日期高出近13%。該平台也發現，將近五分之一的企業員工計劃為了這款遊戲上市而請假。

PwC發布報告，分析GTA 6上市可能讓哪些經濟產業受惠或受害。該公司預測，隨著玩家宅在家中沉迷遊戲，外送平台訂單可能激增，遊戲場景所在地邁阿密的觀光業也有望受惠。

PwC並指出，Netflix熱門電影《Kpop獵魔女團》中的一處場景，以南韓首爾北村韓屋村為靈感，電影上映後四周內，造訪當地的外國遊客人數激增118%。

音樂串流產業也可望搭上這波熱潮。已故搖滾歌手湯姆．佩蒂（Tom Petty）的歌曲《Love Is a Long Road》，在2023年12月發布的首支GTA 6預告片中出現後，據報在Spotify的串流播放量暴增逾37,000%。

不過，GTA 6也可能分散消費者對電影及串流娛樂的注意力。

PwC全球娛樂與媒體業務負責人史匹格（Bart Spiegel）表示：「民眾打算怎麼過感恩節？電視上有很多體育賽事，但同時也有相當大一群目標觀眾，會把注意力放在GTA 6上。這將開始搶走影音串流平台的觀眾。」

史匹格說：「我認為，2027年第1季將有許多分析師在法說會上聽到這樣的說法：『聽著，我們有些業績數字下滑，就是因為這款遊戲上市。』」

精華 FAQ

  • 因為它距前作已相隔13年，且預購與預售金額極高；分析師估計銷量與營收可能刷新遊戲產業紀錄，甚至逼近全球影史票房等級。

  • BambooHR指出上市當天請假需求明顯增加，近五分之一員工打算休假；玩家留在家中沉迷遊戲，也可能使外送平台訂單同步上升。

  • 實況主、內容創作者、邁阿密觀光與外送業可能受惠；相對地，電影與串流平台恐被分散注意力，2027年第1季營收甚至可能受影響。

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