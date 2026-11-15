我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬州女子搬到義大利長壽島 3個驚人變化

舊影片流出 黃仁勳、黃樂同框做燉飯 她甜笑舉手機拍

Nvidia沒保關鍵險 恐自扛官司費

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

輝達遭股東集體訴訟之際，外媒披露其D&O責任險僅保董事與高管個人，未涵蓋公司本身，未來官司費與賠償恐得自行承擔。

Nvidia（輝達，另譯英偉達）共同創辦人黃仁勳爆出婚外情及疑似捲入共諜風波後，已遭股東提出集體訴訟，如今又傳出未投保大型上市公司普遍購買、可保障公司自身的保險。後續輝達從龐大的律師費到日後可能的鉅額賠償與和解金，恐全數都得由公司自行埋單。

英國金融時報（FT）報導，儘管輝達投保最高9億美元的責任險，保障的卻僅限於董事及高階主管的個人資產和法律辯護費用，而非公司本身。

報導指出，上市公司通常會購買「董事及高階主管責任保險」（D&O責任險），以因應高層言行及決策引發的訴訟。這類保險主要分為A、B、C三種保障，其中A類保障（Side A）保障的是董事及高階主管個人資產和相關訴訟費用，B類可補償公司代高階主管支付的相關費用，C類則保障公司本身遭到訴訟時的法律費用及賠償責任。

然而，兩名知情人士透露，輝達透過保險經紀公司怡安（Aon）購買的D&O責任險，最高保額雖達9億美元，卻只有A類保障，完全沒有B或C類。這意味著，若投資人主張公司作出不實陳述或隱瞞重大風險，導致股價暴跌而要求賠償，輝達可能無法透過現有保單，支付公司本身的賠償金及法律費用。

上周已有股東提起集體訴訟，指控輝達和黃仁勳就他與涉嫌替中國從事間諜活動的黃樂的關係，作出不實或誤導陳述。

根據FT的報導，輝達的投保方式在大型上市公司中相當罕見。保險經紀公司韋萊韜悅（WTW）於2018年的調查顯示，91%的受訪上市公司購買獨立D&O責任險，但也有多達超過80%同時購買A、B、C三類保障。

精華 FAQ

  • 最關鍵的缺口在於，輝達雖投保最高9億美元的D&O責任險，卻只涵蓋董事與高階主管個人資產及辯護費，沒有保障公司本身的訴訟與賠償支出。

  • A類保障董事與高階主管個人資產及相關訴訟費；B類補償公司代高管支付的費用；C類則保障公司本身遭訴時的法律費用與賠償責任。

  • 若投資人指控不實陳述或隱瞞風險成立，輝達可能得自行支付律師費、訴訟成本、和解金與賠償金，因現有保單不涵蓋公司層級的責任。

NVIDIA 黃仁勳 輝達

上一則

晶片業看Nvidia 後續觀察三重點

下一則

Nvidia陷入危機 巴隆仍看好逢低買進

延伸閱讀

黃仁勳下台留爛攤？英媒：傳Nvidia缺大公司關鍵保險 恐自掏腰包賠償

黃仁勳下台留爛攤？英媒：傳Nvidia缺大公司關鍵保險 恐自掏腰包賠償
華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億
紐時：接班無人、董事會太乖 黃仁勳風波曝Nvidia隱憂

紐時：接班無人、董事會太乖 黃仁勳風波曝Nvidia隱憂
Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

熱門新聞

9月底，SpacexAI創辦人兼執行長馬斯克（後）與時任的輝達執行長黃仁勳（前）在華府白宮。(路透)

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

2026-11-15 10:35
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國籠罩「背叛」氣氛？克魯曼評黃仁勳事件：笨蛋

2026-11-12 11:30
輝達前執行長黃仁勳6月16日在美國德州謝爾曼出席Coherent製造廠擴建動土典禮。(美聯社)

黃仁勳下台掀反彈 馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

2026-11-13 20:16
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝達的理由也將隨之消失。（路透）

Nvidia跌出便宜價？分析師：黃仁勳下台就沒有理由「看多」了

2026-11-10 20:42

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援
黃樂共諜指控疑點多 黃仁勳外遇案恐另有內情？

黃樂共諜指控疑點多 黃仁勳外遇案恐另有內情？
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖