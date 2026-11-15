IBM量子電腦突圍 有望撫平市場疑慮

AI摘要 文章摘要整理： IBM推出Nighthawk r3量子處理器並規畫2027年組成逾1000量子比特系統，法人認為可緩解市場對AI與高速運算後市疑慮，台廠布局亦有望受惠。

IBM 宣布，旗下最新量子處理器 「IBM Quantum Nighthawk r3」問世，能處理規模更大、複雜程度更高的計算任務，規畫2027年連接兩顆Nighthawk r3，組成擁有超過1000個量子比特的系統，引領全球量子運算進入新里程碑。

法人指出，全球AI發展籠罩在「後黃仁勳 時代焦慮」不確定因素之際，「藍色巨人」IBM在量子電腦 領域突圍，有望適度撫平市場對AI與高速運算後市發展的疑慮。台廠當中，鴻海、廣達、仁寶、金寶等近年積極布局量子運算，IBM助攻下，有望加速量子電腦落地和商業化。

IBM於官網公布，新處理器支援在520個量子比特上準確執行1萬次量子操作，維持前代處理器運算速度和精度，但可進行的任務規模更大、複雜程度更高，達到傳統電腦在物理記憶體上已無法暴力破解的階段。

IBM除了沿用r2的方形晶格連接結構和高速運算能力外，Nighthawk r3增加十條晶片間連接通道，透過跨晶片l-couplers耦合技術與多模組低溫互聯，在不犧牲閘操作精準度的前提下將多顆處理器組合成更大的量子運算系統。

研究人員今年利用四條l-couplers連接Nighthawk r1處理器，量子態傳輸保真度達到99.3%，接近99.9% 目標。IBM首次將兩個低溫模組整合成一個系統，不到五天就降至低於15mK（約攝氏零下273.135度）的低溫可運作環境。

IBM明年規畫同樣以l-couplers技術串接兩顆r3，組成運算能力擴增1040個量子位元的系統，將進行更具規模的大型運算任務。IBM指出，1萬次量子操作的突破，讓量子電腦和高效能運算（HPC）的混合運算有望實現，未來可望將複雜運算交由量子電腦算出結果，再交給AI模型進行訓練，加快先進科技的突破。

台廠AI伺服器龍頭鴻海、廣達等業者近年布局量子電腦領域，隨著量子電腦逐漸接近落地應用與商業化，有望成為AI及量子電腦混合運算的最大受惠者。