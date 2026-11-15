後黃仁勳時代 Nvidia VR傳延後放量

AI摘要 文章摘要整理： 輝達Vera Rubin因HBM4供應瓶頸傳出放量延後，市場也憂心黃仁勳離任後，次世代AI平台路線圖、規格升級與台灣供應鏈受益節奏可能生變。

Nvidia(輝達 ，又譯英偉達)創辦人黃仁勳 辭去公司所有職務，引發市場「後黃仁勳時代焦慮」之際，輝達GPU平台推進也出現雜音。業界傳出，Vera Rubin搭配的HBM4記憶體供應出現瓶頸，Vera Rubin原定今年底放量時程遞延至明年上半年，目前仍以GB300伺服器為主力。

法人分析，Vera Rubin放量時程遞延，對台廠影響不一，伺服器代工廠鴻海、廣達等因學習曲線已過，可以大量交貨，不受影響。惟原本寄望跟著Vera Rubin放量出貨衝一波的新世代電源800VDC、M9等高階載板材料，以及光通訊元件恐受衝擊。

這也讓業界更加關注後黃仁勳時代輝達GPU新品推進腳步，尤其輝達原先釋出的AI平台路線圖（Roadmap）當中包含的規格，以及使用材料是否有可能因此生變。

業界指出，黃仁勳在位時，輝達內部管理模式大多直接面對中高階主管，加上黃仁勳對各項專案掌握相當熟稔，並且不斷推動供應鏈使用新材料，舉凡記憶體、銅箔基板、光通訊等相關規格，成功造就原先可能需要三年才有機會面臨更新一次大規模世代更新的材料供應鏈，現在大約一年半就開始推陳出新。

甚至許久未有新商機可能性的光通訊市場，近年更成功搭上AI基礎建設需求帶來的CPO題材，黃仁勳也是主要推手之一。因此，外界關注，輝達規劃2028年推出的Feynman新AI平台中使用的關鍵規格，是否有可能會有所轉變。

目前業界針對Feynman規格制訂上，除了GPU的Feynman將提升到台積電A16製程之外，且將會導入超級供電軌（Super Power Rail，SPR）晶背供電技術，先進封裝則將推進到SoIC的Hybrid Bond，搭配記憶體則將採用HBM5，使單顆功耗將上升到1,000W起跳。

隨著Feynman運算效能提升、功耗增加，代表伺服器主板材料也將跟著升級，同時800VDC、BBU等電源相關規格勢必要將同步提升，顯示輝達Feynman牽動整個台灣AI供應鏈發展軌跡，如今黃仁勳不再擔任輝達執行長，輝達次世代平台規格與放量時程是否順利推進，成為業界關注焦點。