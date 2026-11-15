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黃仁勳人設都是假？紐郵：黃曾閉門飆罵主管「我希望你去死」

編譯盧思綸／即時報導
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輝達前執行長黃仁勳。（路透）
輝達前執行長黃仁勳。（路透）

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文章摘要整理：

外媒引述輝達內部人士爆料，黃仁勳私下開會時常情緒失控、言語刻薄，與公開親民形象形成強烈反差。

Nvidia（輝達，又名英偉達）前執行長黃仁勳穿著招牌黑皮衣受訪時，常笑談自己早年洗碗、刷馬桶的經歷，給人親切隨和的印象。但紐約郵報14日引述輝達內部人士報導，私下開會的黃仁勳判若兩人。員工怕在同事面前挨罵，他曾當著30多名主管的面對一名高層說「我希望你去死」。

知情人士說，黃仁勳在一場閉門會議上，突然對時任輝達全球業務執行副總裁普里（Jay Puri）說：「我希望你得流感，還希望你病得越來越重。」接著又說：「我希望你去死，讓我們大家都解脫。」普里當時掌管輝達銷售與業務拓展，現已轉任資深顧問。他當場沒有回話，報導未能確認黃仁勳為何發火。

「黃仁勳對人吼叫是常有的事，但他對普里說出那句話時，全場突然安靜下來，氣氛非常緊張。」一名消息人士說。輝達當時有60多名高階主管直接向黃仁勳報告。另一名消息人士透露，他開會發火在公司內部早已不是秘密，有些員工甚至意外，這些事竟然直到他下台前都沒傳出去。

消息人士說，2025年一場長達3小時的會議上，黃仁勳當著約40名員工的面，對一名資深銷售主管罵道：「你他媽根本不懂我的生意。」另一次，一名高階主管第一次和黃仁勳開會，便被他質問「你在對我冷笑嗎？我只看到一張死臉」，這名主管隨即被趕出會議室。知情人士還說，黃仁勳曾在加州聖塔克拉拉（Santa Clara）總部開會時，朝一名高層丟水瓶。

華爾街日報也報導，黃仁勳8月曾在會議上打斷財務長柯蕾絲（Colette Kress）的簡報，形容她「像受驚的鹿」。黃仁勳12日請辭後，由柯蕾絲代理執行長，輝達董事會正物色正式接班人。

黃仁勳傳記《思考機器》（The Thinking Machine）作者維特（Stephen Witt）12日在紐約時報撰文稱，黃仁勳平時常稱讚員工、提起自己當過洗碗工，到連鎖餐廳Denny's用餐時也會給一大筆小費。

維特認為，這些舉動是為了「掩飾他的傲慢」。他形容，即使只是為了小事反駁黃仁勳，也像點燃引線，「你要是堅持己見，他很快就會暴怒，吼著罵你蠢。」

精華 FAQ

  • 報導指黃仁勳在輝達內部開會時脾氣暴躁，常對主管和員工怒罵，甚至說出極具侮辱性的話，顯示其私下作風與公開形象差距很大。

  • 內文稱他曾對普里說出「我希望你去死」，也曾罵資深銷售主管不懂生意、質問主管是否在冷笑，甚至傳出在總部開會時朝高層丟水瓶。

  • 黃仁勳平時以黑皮衣、親切幽默與照顧員工形象著稱，但爆料顯示他在內部可能極度強勢且苛刻，讓外界重新檢視其領導風格與人設真實性。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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