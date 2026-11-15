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逾13萬人挺黃仁勳重返Nvidia 名單驚見「黃樂」連署

編譯盧思綸／即時報導
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2024年時任輝達執行長黃仁勳（右）出席台北國際電腦展，被目擊與黃樂（左）親暱相...
2024年時任輝達執行長黃仁勳（右）出席台北國際電腦展，被目擊與黃樂（左）親暱相擁。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳因婚外情風波請辭後，馬斯克等科技界人士力挺其回任，並有超過13萬人的連署聲援，但名單混入可疑姓名，可信度遭質疑。

紐約時報報導，Nvidia（輝達，又名英偉達）前執行長黃仁勳接連爆出婚外情後黯然下台，馬斯克等科技界大咖紛紛出聲相挺。馬斯克警告，輝達許多供應鏈交易靠黃仁勳出馬談定，少了他，部分關鍵交易恐告吹。一項要求黃仁勳回任的連署截至15日零時已超過13萬人，名單上還出現疑似婚外情對象黃樂的姓名，真實身分未獲證實，但推測惡搞成分大過真實性。

黃仁勳8日承認與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有婚外情，對象疑似新加坡資料中心公司Megaspeed前任高管黃樂；紐約時報11日再披露黃仁勳與直屬下屬鮑威爾（Kimberly Powell）有染，不到24小時後，黃仁勳請辭下台。

消息一出，多名矽谷企業高層及投資人透過社群貼文或致函董事會，稱黃仁勳在輝達無可取代，認為他離職將使美國在人工智慧（AI）競賽中受挫，也指責輝達董事會屈服於外界壓力。

輝達從製造電玩用晶片起家，如今估計掌握大型AI計畫所用先進晶片約9成市場。黃仁勳也憑藉撮合交易的能力，讓輝達在需要晶片和資金的新創圈扮演類似「中央銀行」的角色。

全球首富、SpaceX執行長馬斯克14日在X發文說，黃仁勳把輝達的供應鏈管得非常好，許多交易是對方跟他握手說定，沒有簽書面合約。他說：「少了黃仁勳，至少有一部分關鍵交易會告吹。」

遊戲開發商Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）在黃仁勳請辭前直言，輝達若撤換黃仁勳，「會跟蘋果開除喬布斯一樣蠢」。通訊軟體Telegram執行長杜洛夫（Pavel Durov）則稱黃仁勳「犯了菜鳥才會犯的錯」，並向其他創辦人喊話：「別設董事會，自己當董事會。」

輝達股東Altimeter Capital Management及Atreides Management的高層13日也聯名致函董事會，呼籲避免倉促換帥、損害股東利益，並考慮所有選項，包括讓黃仁勳回任。

商業內幕報導，一項名為「讓黃仁勳回歸」（Stand With Jensen）的連署，要求董事會在調查期間讓黃仁勳回任，並公開調查範圍與時程，給他充分回應的機會。

參與連署的科技產業與金融界人士陣容也相當受到矚目。除了馬斯克之外，還包括輝達資深總監普拉布（Roopa Prabhu）、遊戲大廠Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）、人工智慧程式開發平台Replit執行長馬薩德（Amjad Masad）、AI新創公司Cohere創辦人戈麥斯（Aidan Gomez）、字節跳動（ByteDance）創辦人張一鳴（Yiming Zhang）以及Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）等科技商業界人士。

輝達前執行長黃仁勳接連爆出婚外情後黯然下台，馬斯克等科技界大咖紛紛出聲相挺。一項...
輝達前執行長黃仁勳接連爆出婚外情後黯然下台，馬斯克等科技界大咖紛紛出聲相挺。一項要求黃仁勳回任的連署截至15日零時已超過13萬人。（取材自Stand with Jensen網站）

發起人並稱，連署者包括逾7萬名股東、逾6000名輝達現職員工，以及逾1000名前員工。

然而，有媒體發現，連署名單中出現疑似黃仁勳出軌對象黃樂的名字，且不只一名；還有出現自稱好萊塢演員的「Tim Cruise」及疑似拼錯中國國家主席習近平姓名的「Xi Jingping」，令外界開始質疑名單的真實性及可信度。

一項要求黃仁勳回任輝達執行長的連署截至15日零時已超過13萬人，名單驚見疑似婚外...
一項要求黃仁勳回任輝達執行長的連署截至15日零時已超過13萬人，名單驚見疑似婚外情對象黃樂的姓名，真實身分未獲證實，但推測惡搞成分大過真實性。（取材自Stand with Jensen網站）

對此，發起人14日在X發文表示，正積極清除假冒署名。

輝達內部也出現聲援貼文，科技網站WIRED報導，截至12日已有1600則留言，一名參與連署的員工告訴商業內幕，留言數後來已增至2倍以上。

精華 FAQ

  • 報導稱他先後被揭露與兩名女子有婚外情，其中一名還涉及間諜疑雲，消息曝光後輿論升高，並在不足24小時內請辭下台。

  • 他們認為黃仁勳擅長撮合交易、掌握供應鏈關鍵協商，許多合作靠他親自敲定，若少了他，部分重要交易可能直接告吹。

  • 因為名單中出現疑似黃樂、Tim Cruise、Xi Jingping等可疑姓名，還有重複或錯拼情況，發起人雖稱已清除假冒署名，但真實性仍受質疑。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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