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開除黃仁勳的Nvidia董事會成員背景被起底 馬斯克傻眼吐槽

編譯盧思綸／即時報導
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9月底，SpacexAI創辦人兼執行長馬斯克（後）與時任的輝達執行長黃仁勳（前）...
9月底，SpacexAI創辦人兼執行長馬斯克（後）與時任的輝達執行長黃仁勳（前）在華府白宮。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳請辭後，輝達董事會成員背景與持股遭外界熱議，馬斯克與投資人接連吐槽，質疑這樣的董事會如何主導全球市值最高企業的決策。

Nvidia（輝達，又名英偉達）共同創辦人黃仁勳在婚外情風波中請辭，離任前的11人董事會名單也被翻了出來，連同各人的公開履歷一併受到關注。名單上有人當過百事可樂北美執行長，也有人曾掌管墨西哥風味連鎖速食店塔可鐘的國際事業。馬斯克看完忍不住留言吐槽。

美國創投公司Advaita Capital創辦人薩卡爾（Gayatri Sarkar）13日在X貼出幾名輝達董事的履歷，寫道：「難怪黃仁勳會被開除。」馬斯克14日在貼文下方反問：「曾經是全球市值最高的公司，竟然是這個董事會在做決策！？」句末還加上一個扶額表情符號。

輝達官網資料顯示，董事哈德森（Dawn Hudson）曾任百事可樂北美執行長及美國職業美式足球聯盟（NFL）行銷長，蘿拉（Melissa B. Lora）則曾任塔可鐘（Taco Bell）國際事業總裁。其他董事包括製藥大廠禮來前資訊暨數位長夏哈（Aarti Shah）、加州理工學院航空與機械工程教授達比里（John O. Dabiri），以及高盛前副董事長強森（Suzanne Nora Johnson）。

另一名創投人士考德貝克（Justin Caldbeck）則把焦點放在董事持股，稱其中3名董事合計持股不到2萬股，並質疑董事會的決策。根據輝達向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，董事會11日接受黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，即日生效。

百事可樂高層跨足科技業，早在40多年前就有一樁著名案例。1983年，蘋果共同創辦人賈伯斯以一句「你想賣一輩子糖水，還是想改變世界？」說服時任百事高層史考利（John Sculley）出任蘋果執行長。兩年後，兩人因經營理念分歧決裂，當初親自挖角的賈伯斯先離開了蘋果，直到1997年才回歸。

精華 FAQ

  • 因為他在婚外情風波中請辭後，離任前的11人董事會名單被重新翻出，連同成員背景與公開履歷都成為討論焦點，進而引發外界對公司治理的質疑。

  • 馬斯克看到董事履歷後，反問曾是全球市值最高公司的輝達，怎麼會由這樣的董事會做決策，並以扶額表情表達傻眼，顯示他對董事組成頗有意見。

  • 文中列出多名董事曾任百事可樂、塔可鐘、禮來、高盛等職位，另有創投人士指出其中3名董事合計持股不到2萬股，認為這可能影響董事會決策的正當性。

黃仁勳 NVIDIA 馬斯克

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