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黃仁勳遭爆誤導Nvidia高層 佯稱與黃樂為一般商業往來 曾打算告紐時

編譯吳孟真／綜合外電
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知情人士稱，黃仁勳曾就他與黃樂的關係，誤導公司多名高階主管。（美聯社）
知情人士稱，黃仁勳曾就他與黃樂的關係，誤導公司多名高階主管。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

路透揭露黃仁勳曾向輝達多名高層淡化其與黃樂的關係，並曾考慮對紐時提告；輝達已啟動獨立調查。

根據兩名知情人士及路透查閱的內部通信紀錄，輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳曾就他與中國籍女商人黃樂的關係，誤導法務長泰特（Tim Teter）和行銷長韋根菲爾德（Alison Wagonfeld）在內多名輝達高階主管，聲稱兩人互動是恰當的。

知情人士稱，媒體在去年秋季和今年10月的相關詢問，引起部分輝達高層關注。然而，在今年10月的兩則不同訊息中，黃仁勳向泰特和韋根菲爾德等高層表示，這些互動屬於與客戶的常規商業往來。在其他訊息中，黃仁勳也重申，他與Megaspeed的互動屬例行性質。

路透在不得逐字引述訊息內容的前提下，檢視了10月的多份通信紀錄，率先報導這批內容，但未檢視去年的訊息紀錄。泰特和韋根菲爾德均未回應置評請求；黃仁勳的代表和輝達發言人也拒絕置評。

知情人士稱，紐約時報去年10月發表報導、將黃仁勳與黃樂的公開會面曝光後，黃仁勳曾討論過對紐時採取法律行動。該篇報導促使黃仁勳在去年與輝達部分高層，就與黃樂的互動進行溝通，但當時他並未將此描述為婚外情。

最終，輝達和黃仁勳均未對紐時提起訴訟。紐時發言人也表示，該報未收到任何法律要求。

輝達獨立董事10日表示，在紐時及華爾街日報報導黃仁勳與黃樂關係，以及美國政府懷疑後者為中國從事間諜活動後，已聘請華爾街律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz進行獨立調查。

目前尚不清楚黃仁勳與黃樂何時開始親密交往，路透也尚未獨立核實黃樂是否曾代表中國政府行事。

精華 FAQ

  • 報導指出，黃仁勳在今年10月的多則訊息中，向法務長與行銷長等高層表示，自己與黃樂及Megaspeed的互動只是與客戶的常規商業往來，屬例行性質。

  • 知情人士稱，紐時去年10月揭露兩人公開會面後，黃仁勳曾討論過是否對紐時採取法律行動；但最終輝達和黃仁勳都沒有正式提告。

  • 輝達獨立董事已表示，將委託華爾街律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz進行獨立調查，重點釐清媒體報導、外界疑慮及黃樂是否涉中國政府活動。

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