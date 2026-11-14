給投資人什麼教訓？Nvidia股價自由落體連跌6周 留意史坦普500問題

黃仁勳婚外情醜聞爆發以來，輝達（Nvidia）股價如自由落體墜落，一周來暴跌13%，給股票投資人帶來慘痛的教訓。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達股價重挫凸顯美股集中化風險，史坦普500與大型股基金未必真正分散，投資人應重新檢視資產配置。

自黃仁勳 婚外情醜聞爆發以來，輝達（Nvidia）股價就如自由落體下墜，過去一周來暴跌13%，至今已連跌六周。這給股票投資人帶來什麼教訓？

黃仁勳對人工智慧（AI）產業和輝達實在太重要，以至於黃仁勳辭去輝達執行長職務後，就連華爾街最看好輝達的科技股分析師艾夫斯（Dan Inves），也把他設定的輝達目標股價大砍25%。

然而，輝達仍是市值4兆美元的科技巨人，在史坦普50指數所占的權重，比該指數市值最低200檔成分股的總和還要多。

意思是，凡是追蹤史坦普500 指數、美國大型股甚至美股大盤的共同基金或ETF，都普遍持有輝達股票。而且，由於大多數退休金帳戶都投資這類基金，眾多退休人士都受輝達股價狂跌影響。

MarketWatch報導，據估計，每11美元股票投資中，就有多達1美元投入輝達這一檔波動大、風險高、成長具爆發力、會計帳目不透明、未擬定接班計畫、幾乎沒有公司治理可言、分析師卻一致叫好的熱門股。FactSet的數據顯示，一周前，追蹤輝達的72位華爾街分析師中，將近94%給這支股票「買進」或正面評價，其餘則持「中立」看法。

押寶史坦普500基金可分散風險？別傻了

這是因為，史坦普500指數採市值加權機制，且隨著AI熱潮吹捧相關概念股，持股「集中化」問題愈來愈嚴重，不久前市值前十大成分股占史坦普500比重躍上40%。換言之，投資人買的史坦普500指數基金和普通美國大型股基金，約40%的錢都押注這十檔股票。

更糟的是，這些股票大多屬於同一產業。即使已大跌一波，蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、博通（Broadcom）和輝達，仍占史坦普500指數大約34%。也就是說，一般投資人投資股票，約有三分之一的錢押在這些股票。

所以，輝達事件給投資人的一大教訓是：按現況，想藉投資史坦普500指數、共同基金或ETF分散股票投資風險，有如緣木求魚。真正要分散曝險，分析師建議，不如以史坦普500等權重基金、中小型股基金和國際股基金，替代押寶史坦普500指數和大型股的基金。

輝達後續發展如何，難以逆料。但這正凸顯出「分散化」的重要性。