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企業換帥留隱憂 蘋果、優步、日產汽車有殷鑑

記者顏伶如／綜合報導
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作風強硬的優步創辦人卡蘭尼克(Travis Kalanick)下台，智遊網(Ex...
作風強硬的優步創辦人卡蘭尼克(Travis Kalanick)下台，智遊網(Expedia)執行長柯霍斯洛夏西(Dara Khosrowshahi)2017年被挖角到優步出任執行長。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報指出，企業失去關鍵執行長後的接班風險極高，蘋果、優步與日產的經驗顯示，董事會資源、團隊重組與文化整頓都左右轉型成敗。

華爾街日報12日報導，突然失去跟企業命運息息相關的執行長，Nvidia(輝達，另譯英偉達)並非首例，蘋果公司(Apple)、優步(Uber)與日產汽車(Nissan)都是前車之鑑。

蘋果共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)癌症過世後，接班人庫克(Tim Cook)出任執行長，憑藉「營運大師」(operations guru)能力克服外界疑慮。庫克上台初期採取某些獲得市場歡迎的措施，例如2012年發放股息、回購股票。

耶魯大學管理學院(Yale School of Management)教授宋能菲爾德(Jeffrey Sonnenfeld)說，庫克能向蘋果董事會裡的企業大老請教因此受益甚多，包括迪士尼(Disney)執行長艾格(Bob Iger)及蓋普(Gap)執行長德克斯勒(Mickey Drexler)，但Nvidia狀況則不一樣，目前董事會大多數董事沒缺乏長期經營上市公司的經驗。

作風強硬的優步創辦人卡蘭尼克(Travis Kalanick)在投資人逼宮後下台，智遊網(Expedia)執行長柯霍斯洛夏西(Dara Khosrowshahi)2017年被挖角到優步出任執行長時，身為初創企業的優步正陷入動盪，性別歧視與性騷醜聞讓公司聲譽受損。

柯霍斯洛夏西以性格穩重著稱，有創造獲利的實務經驗。董事會除了賦予他整頓企業文化的任務，還訂定了優步要在2019年上市的期限。對柯霍斯洛夏西來說，這意味著只有幾個月時間阻止十億計數的虧損。

柯霍斯洛夏西上台不久便建立自己的領導團隊，首次公開募股(IPO)結果令人失望之後，他對管理階層做出更大幅度改革。

市調研究機構顧能(Gartner)人力資源業務分析師基爾斯(Alex Kirss)表示：「執行長交接從來不只是執行長一人的事，還攸關他們身邊的團隊。」

雷諾汽車(Renault)與日產汽車於1999年結盟之後，集團由執行長高恩(Carlos Ghosn)掌權，直到2018年因為財務不當行為遭到罷黜，為了躲避起訴還從日本潛逃。

高恩的離開讓兩家公司同時出現權力真空，員工爆發出走潮，內鬥不斷。2019年迄今，雷諾已換過三任執行長。日產經歷多次領導階層換班與策略轉變，與本田(Honda)合併的提案破局收場，到現在都仍力圖振作。

宋能菲爾德說，這兩家公司在某個層面確實都找到共同目標，就是跟高恩畫清界線。

精華 FAQ

  • 庫克以擅長營運管理見長，先用發放股息與回購股票等措施安撫市場，再借助董事會中資深企業領袖的建議，逐步化解外界對接班能力的疑慮。

  • 優步在性別歧視與性騷擾醜聞後急需重建形象，董事會不僅要求新任執行長整頓企業文化，還設定2019年上市期限，迫使他在短時間內止血虧損並重組管理層。

  • 高恩遭罷黜並潛逃後，兩家公司同時失去核心權威，形成權力真空，導致員工出走、內鬥不斷，之後又歷經多次換帥與策略轉向，至今仍在尋求穩定方向。

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