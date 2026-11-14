「AI的央行」黃仁勳撐起榮景 現籠罩陰影

黃仁勳被視作促成各種交易而推動科技繁榮的「造王者」。(路透檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： CNN指黃仁勳離任後，輝達作為AI產業資金與交易樞紐的角色恐受動搖，連帶衝擊OpenAI、CoreWeave等合作與美股AI行情。

有線電視聞網(CNN)13日分析，Nvidia(輝達，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)在醜聞風暴中下台，整個人工智慧產業留下巨大缺口，因為他是促成各種交易而推動科技繁榮的「造王者」(kingmaker)；黃仁勳辭去執行長之後，外界開始聚焦由他一手打造的科技生態系統會不會隨之瓦解，靠著AI熱潮帶動經濟做為支撐的美國股市是否面臨麻煩。

華爾街 研究機構Seaport Research Partners資深分析師高德堡(Jay Goldberg)說，Nvidia也一直扮演「人工智慧中央銀行」(central bank of AI)的角色。

報導指出，「循環融資」(Circular financing)已成為描述Nvidia財務協議的專有名詞，受到Nvidia資助的企業反過來向Nvidia購買產品。高德堡指出，更精準的說法應該是「非常積進的供應商融資」。

黃仁勳突然下台讓這套融資策略面臨嚴峻考驗。

盛寶投資銀行(Saxo)策略師威爾森(Neil Wilson)表示：「他在這一切所扮演的舉足輕重個人角色，不言而喻。」威爾森說，黃仁勳堪稱整個AI生態系統最後希望(last resort)的關鍵人物，實質上支撐著龐大的融資與基礎設施擔保。

Nvidia為多項AI交易提供擔保，例如今年8月承諾為OpenAI數據中心計畫投入1050億元。Nvidia在CoreWeave新型雲端服務商(neocloud)擁有大量持股，成為重要的資金後盾與信心支柱。Anthropic籌備首次公開募股(IPO)當中，Nvidia認購100億元股份。Nvidia的圖形處理器(GPUs)OpenAI的ChatGPT以及Anthropic的Claude等人工智慧模型提供算力支援。

三個月前，Nvidia承諾為OpenAI數據中心計畫投入1050億後，黃仁勳還召集阿波羅(Apollo)、貝萊德(BlackRock)、黑石(Blackstone)、布魯克菲爾德(Brookfield)、高盛(Goldman Sachs)、KKR等六大金融機構達成協議，把Nvidia的AI基礎設施視為可做為發債抵押的資產類別，目標為這波AI熱潮籌集超過5000億元資金。

高德堡指出，這一切都是黃仁勳主導之下推動，某些項目尚未最終拍板，接下來可能面臨進一步審視，甚至恐將告吹。他說，某些規模較小的新型雲端服務商今後在籌募資金方面壓力變大，「我們失去黃仁勳，也失去一直推動產業前進的許多動力」。

證券經紀商兼投資銀行JonesTrading市場策略長奧羅克(Mike O'Rourke)表示，繼任者將無法擁有黃仁勳的揮灑空間與威望，能夠繼續推動循環交易並採取大膽的銷售策略。