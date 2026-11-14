「帝王級CEO」下台 Nvidia扶持的新創公司不確定性加劇
黃仁勳離開Nvidia後，外界擔憂其扶持新創與供應算力的角色生變，民主黨也預告將加強對科技巨頭的國安與治理審查。
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黃仁勳離開Nvidia後，外界擔憂其扶持新創與供應算力的角色生變，民主黨也預告將加強對科技巨頭的國安與治理審查。
黃仁勳被逐出他一手創立的Nvidia(輝達，另譯英偉達)，科技巨頭們不得不有所警醒，「帝王級 CEO」的時代雖依然存在，但黃仁勳事件提醒科技大佬們，權力終究有極限。
華爾街日報、華盛頓郵報報導，過去兩年來馬斯克、黃仁勳以及整個AI產業的領袖人物在川普總統執政下如魚得水，川普也仰賴他們的建言與關注。
期中選舉掀起藍色浪潮後，民主黨人正表示科技業將在明年1月面臨更嚴格的審查。即將成為參院多數黨領袖的參議員舒默(Chuck Schumer)在X平台上表示：「儘管黃仁勳已經辭職，國會仍必須要求黃先生及Nvidia的其他高層交代清楚，他們是如何將美國國家安全置於險境…美國人民有權知道，那些身處權力最高層的人是將美國利益擺在第一位，而不是他們自己的商業利益或私人交情。」
科技界有些人認為這起事件最大的啟示並不是黃仁勳判斷失準，而是Nvidia的治理結構讓他不能賦予自己絕對控制權的，而馬斯克在SpaceX、查克柏格(Mark Zuckerberg)在Meta都擁有這種權力；Anthropic的創辦人們在公司預計於下周上市時，也幾乎將掌握這種控制權。
黃仁勳致力於幫助新創公司，提供資金和運算能力，曾被譽為「AI的中央銀行」。隨著他在Nvidia權力逐漸喪失，投資者和創業者感到不安，恐怕會連帶衝擊這些依賴Nvidia的新創公司。
對許多投資者而言，一家公司能否獲得Nvidia提供的運算能力，是衡量價值和潛力的重要指標，而黃仁勳的離職無疑會加劇不確定性。投資新創公司的Theory Ventures的投資人通古茲(Tomasz Tunguz)便說：「Nvidia是AI領域的聯準會(中央銀行)，而聯準會主席突然下台了。」
根據證券申報文件，截至7月底，Nvidia持有229家未上市公司的股權，總價值達480億元，其中包括OpenAI及Anthropic的大量股權。短短六個月內，Nvidia對新創公司的投資額已增加一倍以上。Nvidia也為新創公司及其他企業提供了共1650億元的租賃擔保及其他財務支持，協助它們取得雲端運算服務。
專家已經提出警告，AI產業研究機構SemiAnalysis負責人帕特爾(Dylan Patel)上個月在舊金山一場軟體開發者活動上指出，一些營運陷入掙扎的新創數據中心公司，過去能毫不費力地從Nvidia獲得營收保證，且讓這些公司得以借貸到原本無法取得的債務金額。
因為他長期被視為Nvidia支持AI新創與分配運算資源的核心人物，許多投資者也把能否取得Nvidia算力視為評估新創價值的重要指標，因此他的離開會放大不確定性。 民主黨認為科技巨頭與白宮、國安及商業利益之間的關係需要被檢視，舒默更點名要求Nvidia高層交代如何把美國國家安全置於風險之中。 Nvidia不只直接投資新創，也提供大量算力、租賃擔保與財務支持，幫助企業取得雲端運算服務；截至7月底，相關股權與支持規模都已大幅增加。
精華 FAQ
因為他長期被視為Nvidia支持AI新創與分配運算資源的核心人物，許多投資者也把能否取得Nvidia算力視為評估新創價值的重要指標，因此他的離開會放大不確定性。
民主黨認為科技巨頭與白宮、國安及商業利益之間的關係需要被檢視，舒默更點名要求Nvidia高層交代如何把美國國家安全置於風險之中。
Nvidia不只直接投資新創，也提供大量算力、租賃擔保與財務支持，幫助企業取得雲端運算服務；截至7月底，相關股權與支持規模都已大幅增加。
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