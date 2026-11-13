我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳下台掀反彈 馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

FAA解除禁飛令 全美空中交通逐漸恢復

SpaceX星艦火箭進入地球軌道 中止推進器回收任務

中央社／星際基地13日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太空探索科技公司（SpaceX）14日發射星艦42號。（路透）
太空探索科技公司（SpaceX）14日發射星艦42號。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX第15次試飛中因技術問題取消推進器回收，但星艦太空船已入軌，若明天成功回收，將為完全可重複使用火箭寫下歷史性突破。

科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）今天取消全球最大、最強大火箭星艦（Starship）推進器的回收行動，但堅稱仍有可能捕捉星艦太空船，若成功將創下首例。

法新社報導，這枚高124公尺的火箭從德州南部星艦基地（Starbase）轟然升空，展開第15次試飛，但幾分鐘後，這項原定具里程碑意義的任務出現狀況。

在火箭升空、兩級箭體在空中分離後，一項技術問題迫使SpaceX放棄回收名為「超重型」（Super Heavy）推進器的計畫，轉而讓它濺落於墨西哥灣（Gulf of Mexico）。

太空船本體已進入地球軌道，SpaceX將在歷經22小時的太空飛行後，嘗試於明天回收。

若能成功回收星艦這兩個部分，將為太空產業數十年來追求完全可重複使用火箭系統的努力，立下重大里程碑。這類系統可大幅降低任務成本，並讓頻繁發射成為可能。

SpaceX先前曾3度成功捕捉推進器，讓第一節火箭在升空後不久垂直降落返回發射場，穩穩嵌入「筷子」機械手臂中。

整套太空系統以星艦太空船為名，如果SpaceX能成功捕捉這艘太空船，這將成為星艦研發過程的突破性時刻；星艦的部分版本設計用於將網路衛星和資料中心送入軌道。其他版本將用於載人前往月球與火星。

戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）航太專家斯伍普（Clayton Swope）表示，可完全重複使用的太空船，是太空產業夢寐以求的「聖杯」。

他說：「至今還沒有人真的辦到這一點。自美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空梭時代以來，人們就一直嘗試達成這個目標。但太空梭最後成了某種折衷方案，因為有很多部分無法重複使用。」

精華 FAQ

  • 火箭升空並完成兩級分離後，SpaceX遇到一項技術問題，因此放棄回收超重型推進器，改讓它濺落於墨西哥灣，以確保後續任務風險可控。

  • 內文指出，星艦太空船已成功進入地球軌道，SpaceX預計在歷經約22小時的太空飛行後，於明天嘗試將太空船回收，這將是關鍵測試。

  • 若兩級箭體都能成功捕捉，將成為太空產業追求多年完全可重複使用火箭系統的重要里程碑，有助大幅降低成本，並提升未來頻繁發射的可行性。

SpaceX 火箭 德州

上一則

黃仁勳下台掀反彈 馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

下一則

黃仁勳已下台仍止不住跌勢 Nvidia一周跌13%、市值蒸發逾5700億美元

延伸閱讀

SpaceX將試射星艦 首度挑戰發射塔回收上段太空船

SpaceX將試射星艦 首度挑戰發射塔回收上段太空船
中國力箭二號火箭發射成功 首執行衛星網路大規模組網任務

中國力箭二號火箭發射成功 首執行衛星網路大規模組網任務
整理包／美中「載人登月」決戰時刻來了 誰先達陣各國都在看

整理包／美中「載人登月」決戰時刻來了 誰先達陣各國都在看
新聞眼／特斯拉飛天車 真的會飛？

新聞眼／特斯拉飛天車 真的會飛？

熱門新聞

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國籠罩「背叛」氣氛？克魯曼評黃仁勳事件：笨蛋

2026-11-12 11:30
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝達的理由也將隨之消失。（路透）

Nvidia跌出便宜價？分析師：黃仁勳下台就沒有理由「看多」了

2026-11-10 20:42

超人氣

更多 >
留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」
黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...