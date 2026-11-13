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整理包／當AI做的電影超人類 張藝謀喊「怎麼辦」 西方導演這樣做

黃仁勳下台後 換商務部長盧特尼克站上風口浪尖

他們成最大苦主 Nvidia進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

編譯易起宇／綜合外電
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輝達進入後黃仁勳時代，這對電腦玩家而言可能會是個災難。 （路透）
輝達進入後黃仁勳時代，這對電腦玩家而言可能會是個災難。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳離任後，輝達短期營運未必受衝擊，但新管理層為維持高獲利，可能更聚焦AI市場，讓遊戲GPU與桌機顯卡前景承壓。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在被指控出軌一名疑似中國間諜的女子後辭職下台，財務長柯蕾絲已被任命為臨時執行長，負責在找到正式繼任者前維持公司運作。雖然無論繼任者是誰，輝達的營收和獲利短期內應該都不會受到太大影響，但對電腦玩家來說，這或許會是最糟糕的消息。

TechRadar專欄作家艾倫（Darren Allan）表示，黃仁勳的離去之所以對電腦玩家而言是個災難，是因為無論是最終接替黃仁勳的執行長，或者過渡時期的柯蕾絲，肯定都會希望確保輝達繼續維持龐大獲利，因此他們的戰略，很明顯將會是設法最大化人工智慧（AI）方面的收入。

據國會山報記者Miranda Nazzaro在X上揭露的柯蕾絲給輝達員工的內部信，柯蕾絲表示，「我們在建構推動AI革命的技術上扮演重要角色，我們面前有極為重要的工作要去做」。

因此，遊戲用繪圖處理器（GPU）有可能會比現在還要更加被邊緣化，為了讓董事會和股東驚艷，輝達的新任正式執行長可能會更加全力押注在AI領域。

高階顯卡的訂價早已陷入失控狀態，而且有些人也已預測，未來情況只會更糟。如今再加上黃仁勳的離職，這無疑預示著未來桌機GPU市場將會迎來一段令人擔憂的蕭條時期。

精華 FAQ

  • 根據內文，輝達財務長柯蕾絲已被任命為臨時執行長，在找到正式繼任者之前負責維持公司運作與穩定管理。

  • 文章認為，新任執行長或過渡期管理層為了維持龐大獲利，戰略上很可能會更集中火力在人工智慧AI領域，以最大化公司收入。

  • 因為輝達若把資源更多投入AI，遊戲用GPU可能進一步被邊緣化，加上高階顯卡定價已偏高，桌機GPU市場恐面臨更低迷的蕭條期。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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