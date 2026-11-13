Nvidia陷風波 Cerebras財報報喜再添微軟客戶迎利多 盤後大漲16%

Cerebras希望以有別於輝達的晶片設計，爭取資料中心龐大的建設支出。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Cerebras公布優於預期的季報與強勁展望，並宣布微軟加入客戶名單，帶動盤後股價大漲16%，但訂單集中與成長可持續性仍受關注。

AI晶片新創業者Cerebras第3季營收和第4季展望均優於預期，並宣布和微軟 合作，可見爭取OpenAI 以外客戶已有進展。在相關利多鼓舞下，Cerebras周四盤後大漲16%。

Cerebras第3季調整後營收為2億3,090萬美元，較去年同期成長70%，高於LSEG彙整的分析師平均預估2億1,470萬美元，但成長幅度緩於第2季的103%。

這項調整後營收扣除了代收代付收入，也排除發給客戶的認股權證所造成的會計影響。依會計規定，這些認股權證分期攤銷，從營收中扣除，但不涉及現金支出，因此計算調整後營收時會加回。

Cerebras預估，第4季調整後營收為3.1億至3.3億美元，高於分析師原估的2.71億美元；核心毛利率估為47%至49%，也高於市場預期的42.1%。

獲利方面，第3季調整後營業利益率為負14%，優於三個月前預估的約負24%。巴隆周刊分析，從第4季營收和獲利展望來看，Cerebras經調整後甚至可能轉虧為盈。

微軟加入客戶名單 明年開始貢獻營收

Cerebras執行長費爾德曼（Andrew Feldman）告訴CNBC，微軟已在10月簽約，預計2027年第1季開始貢獻營收。Cerebras也已和亞馬遜、甲骨文簽下合作協議。

費爾德曼說，GPU交貨等待時間長、成本較高，為Cerebras創造機會，尤其有利於硬體銷售。

Cerebras設於加州桑尼維爾，事業分為兩部分，一是銷售搭載自家晶片的電腦，另一是利用自家技術提供雲端運算服務。Cerebras希望以有別於輝達的晶片設計，爭取資料中心龐大的建設支出。

這次財報公布，正逢輝達（Nvidia）宣布黃仁勳辭職。黃仁勳接連爆出婚外情，以及傳出遭大陸情治行動鎖定，使輝達陷入風波，也讓競爭對手的發展更受關注。

在手訂單增至260億美元 集中風險未除

Cerebras第3季在手訂單由前季的250億美元，增至260億美元。根據先前申報文件，第2季在手訂單有很大部分來自2025年底簽訂的OpenAI雲端服務合約。

巴隆周刊指出，最新營收表現顯示，Cerebras有能力履行OpenAI合約；但在手訂單增加有限，微軟、亞馬遜和甲骨文合作案的細節也不多，尚不足以消除客戶過度集中的疑慮。

不過，甲骨文合約在第3季結束後才簽訂，尚未計入當季在手訂單。財務長Bob Komin在法說會上形容，這是一筆「大型」交易。

Cerebras預期，2027年營收將增至三倍，推算約為28.5億美元，略低於分析師平均預估的29.2億美元。

Cerebras周四正常交易時段下跌3.3%。儘管財報後盤後大漲，股價自今年5月在那斯達克掛牌以來，至周四收盤仍下跌約47%。