台灣牙刷廠龍昌兄弟豪砸2,020萬美元 將在田納西州建首座美國廠房

龍昌兄弟砸2,020萬美元赴美設廠。（取材自龍昌兄弟官網）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣牙刷製造商龍昌兄弟將砸2,020萬美元在田納西州設廠，預計2027年投產，初期帶來50個工作機會，未來還將擴大產能與招募。

田納西州 12日宣布，台灣牙刷製造商龍昌兄弟（Acumen）計劃在該州的薩姆納郡，投入2,020萬美元設立在美國的首座工廠，初步可為當地帶來50個就業機會。

田納西州經濟及社區發展部（TNECD）說，龍昌兄弟規劃在薩姆納郡，興建一座占地達9萬平方英尺的廠房，有望在2027年投產。

TNECD表示，龍昌兄弟生產牙刷與口腔護理用品，目前在台灣本地、中國與越南 等地設廠，而新建的美國廠房，預料將為美國消費者生產供應商品，並外銷至北美、中美及南美洲。

龍昌兄弟初期預計創造50個工作機會，隨營運規模擴大，計劃再增聘數百名員工。不過，官方公告並未說明增聘人員的具體時程及職缺類型。

龍昌兄弟1976年在台灣創立。該公司自行設計生產設備及模具，並為國際口腔護理品牌製造產品。

田納西州經濟及社區發展部指出，這項投資案是在田納西州長李比爾（Bill Lee）、副州長兼經濟及社區發展部長麥克沃特（Stuart McWhorter）2025年10月赴亞洲招商後促成。