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黃樂風波燒向美超微 美方追查走私疑雲 股價崩跌11.3%

編譯劉忠勇／綜合外電
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美超微又陷走私疑雲。（路透）
美超微又陷走私疑雲。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國司法部傳調查黃樂相關企業是否走私美超微產品至中國，消息拖累美超微股價重挫11.3%，公司則強調全力配合調查並否認相關客戶關係。

黃仁勳辭職風波擴及超微" rel="237211">美超微（Supermicro）。彭博報導，美國司法部正調查，和黃樂有關的企業是否涉及將美超微產品走私至中國；美國新聞網站Semafor另指出，輝達（NVIDIA）也面臨反托拉斯調查。目前尚無跡象顯示，司法部打算對輝達或黃仁勳提出刑事起訴。

受此消息影響，美超微周四股價收盤大跌11.3%。

彭博引述知情人士報導，黃樂相關企業的調查由曼哈頓聯邦檢方主導。黃樂曾任新加坡資料中心業者Megaspeed主管，疑為中國情治人員。黃仁勳離任前已承認和她有婚外情。

Semafor引述兩位美國政府官員報導，司法部正分別對輝達、Megaspeed和美超微進行調查，後兩案聚焦黃樂的涉入情況。

美超微周四發表聲明，強調「Megaspeed不是、也從來不是美超微的客戶」，並表示已全力配合美國和台灣官員調查，主動提供資訊，也回應新加坡當局至今提出的所有要求。

美超微表示，設有健全的法遵制度，持續和主管機關及產業夥伴合作，防堵產品遭違規轉運。

這項調查可能讓美超微再度面臨今年3月以來的風波。美國檢方當時起訴共同創辦人廖益賢和另外兩人，指控他們違反出口管制，將美超微伺服器轉運至中國。廖益賢隨即辭職。幾個月後，台灣檢調也搜索美超微辦公室及其他地點，追查受管制輝達晶片的流向。

美超微8月表示，已完成由獨立董事主導的內部調查，未發現證據顯示現任高階主管知悉涉嫌違法的安排，或知悉受管制硬體確曾遭轉運。美超微並表示，已依建議加強出口法遵措施，持續配合當局調查。

巴隆周刊分析，美超微若再受調查，可能有利於AI伺服器主要競爭對手戴爾。受惠於龐大的AI設備支出，戴爾股價今年已大漲約兩倍。

精華 FAQ

  • 司法部正調查與黃樂有關的企業，是否涉及將美超微產品走私至中國；相關調查據稱由曼哈頓聯邦檢方主導，焦點放在出口管制與轉運疑雲。

  • 美超微表示Megaspeed不是、也從來不是其客戶，並強調已全力配合美國、台灣及新加坡當局調查，主動提供資訊，也稱內部法遵制度健全。

  • 受調查消息影響，美超微周四股價收盤大跌11.3%；巴隆周刊認為，若公司再受調查，可能讓AI伺服器競爭對手戴爾受惠。

美超微 超微 黃仁勳

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