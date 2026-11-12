我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

黃仁勳辭職 川普傳力保他到最後一刻 紐時揭背後原因

Nvidia董事長和代CEO致員工信全文 柯蕾絲隻字不提黃仁勳

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳一併辭去輝達執行長和董事兩職。（路透）
黃仁勳一併辭去輝達執行長和董事兩職。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

輝達宣布黃仁勳辭去執行長與董事職務，由財務長柯蕾絲暫代執行長，董事瓊斯則出任首位董事長，董事會將內外尋找正式接班人。

Nvidia輝達(另稱英偉達)財務長柯蕾絲（Colette Kress）將暫代執行長，期間輝達將尋找黃仁勳的接班人。輝達也任命董事瓊斯（Harvey Jones）為首位董事長。73歲的瓊斯曾掌管晶片設計軟體業者新思科技（Synopsys）。

以下是瓊斯和柯蕾絲向員工說明人事變動的信件：

瓊斯致員工信

各位輝達同仁：

我寫這封信，是要向各位說明一項重要消息。黃仁勳已辭去執行長和董事職務。董事會已請財務長柯蕾絲暫代執行長，同時從內部和外部尋找正式接任人選。我將出任輝達首位董事長。

柯蕾絲擔任財務長逾13年，是輝達成長和資本策略的重要規畫者，對輝達的事業及所在市場有深入了解。董事會完全相信，她能實現我們對股東、客戶、合作夥伴，以及各位同仁的承諾。

黃仁勳對輝達貢獻深遠。輝達是全球最具影響力的科技企業之一。我們開創加速運算，定義現代GPU，並打造推動人工智慧發展的平台。

董事會深知，肩負守護這家卓越企業的責任。

輝達的實力，來自員工、領導團隊、技術，以及合作夥伴所形成的生態系。我相信，在柯蕾絲領導和董事會全力支持下，我們將持續拓展事業，帶領產業向前邁進。感謝各位專心投入、展現專業，並始終為輝達盡心盡力。

輝達董事長

瓊斯

柯蕾絲致員工信

各位輝達同仁：

我對輝達和輝達的未來深具信心。最重要的是，我相信各位，相信我們的客戶和合作夥伴，也相信我們每天在全球經濟中扮演的重要角色。

董事會、經營團隊和我都知道，這是一段格外艱辛的日子。各位始終堅守崗位、展現專業、盡心投入，我們由衷感謝。謝謝大家。

輝達能有今天的成就，靠的是各位每天的付出。各位是我們最大的力量。未來幾天，領導團隊將進一步向各位說明我們共同的未來。我們也將在太平洋時間11月18日上午9時召開全體員工大會。

我們打造的技術正推動AI革命，輝達在其中扮演重要角色，還有重要的工作等著我們完成。讓我們秉持輝達一貫的決心和投入，一起向前邁進。

感謝各位的付出。

柯蕾絲

精華 FAQ

  • 黃仁勳已辭去執行長和董事職務，董事會改由財務長柯蕾絲暫代執行長，同時啟動正式接班人選的搜尋作業，顯示公司已進入權力交接階段。

  • 財務長柯蕾絲將暫代執行長，董事會同時會從內部與外部尋找正式接任者；此外，董事瓊斯被任命為輝達首位董事長，負責帶領董事會監督轉換。

  • 瓊斯與柯蕾絲都強調公司基本面穩健、員工與合作夥伴是最大力量，並表示AI技術與加速運算仍是核心方向，未來會持續推進業務與全體溝通。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

上一則

最快12月宣布 SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

延伸閱讀

黃仁勳請辭後 Nvidia新任領導層致員工備忘錄全文

黃仁勳請辭後 Nvidia新任領導層致員工備忘錄全文
聽兒子的話加入Nvidia 臨時執行長柯蕾絲是誰？

聽兒子的話加入Nvidia 臨時執行長柯蕾絲是誰？
誰接黃仁勳？Nvidia董事會開會定去留 傳財務長柯蕾絲暫代

誰接黃仁勳？Nvidia董事會開會定去留 傳財務長柯蕾絲暫代
黃仁勳辭執行長並退出董事會 AI巨擘輝達前景添變數

黃仁勳辭執行長並退出董事會 AI巨擘輝達前景添變數

熱門新聞

貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國籠罩「背叛」氣氛？克魯曼評黃仁勳事件：笨蛋

2026-11-12 11:30
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝達的理由也將隨之消失。（路透）

Nvidia跌出便宜價？分析師：黃仁勳下台就沒有理由「看多」了

2026-11-10 20:42

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理
川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」

川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」